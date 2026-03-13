ΝΕΟΤΕΡΑ Θρήνος στον Πύργο: Νεκρός ο 18χρονος μαθητής μετά την πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ΒΙΝΤΕΟ

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 18χρονου μαθητή στον Πύργο, καθώς ο νεαρός που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου, δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή. Η είδηση σκόρπισε βαθιά θλίψη στην οικογένειά του και συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

13 Μαρ. 2026 13:19
Νεότερη ενημέρωση: Βαρύ πένθος έχει απλωθεί στον Πύργο μετά τον θάνατο του 18χρονου μαθητή, ο οποίος είχε τραυματιστεί εξαιρετικά σοβαρά ύστερα από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα πολύ βαριά τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος τους δικούς του ανθρώπους και προκαλώντας έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Ο 18χρονος Α.Δ. έπεσε από μεγάλο ύψος στον ακάλυπτο χώρο της κατοικίας του, στην οδό Μανωλοπούλου, απέναντι από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, κυρίως στο κεφάλι. Από την πρώτη στιγμή η κατάστασή του είχε κριθεί εξαιρετικά κρίσιμη, όμως τελικά η μάχη που έδωσε δεν είχε το αποτέλεσμα που όλοι hoped.

Οι κάτοικοι της περιοχής που άκουσαν τον δυνατό θόρυβο έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί και βρέθηκαν μπροστά σε μια εικόνα που τους συγκλόνισε. Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν και ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος αντίκρισε το παιδί του βαριά τραυματισμένο, σε μία από τις πιο σπαρακτικές στιγμές της υπόθεσης.

Ο 18χρονος ήταν μαθητής της Γ’ Λυκείου και βρισκόταν σε μια καθοριστική καμπή της ζωής του, καθώς ετοιμαζόταν για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, έχοντας μπροστά του το επόμενο μεγάλο βήμα προς το μέλλον. Η απώλειά του κάνει ακόμη πιο βαριά την ατμόσφαιρα, καθώς πρόκειται για ένα παιδί που ήταν έτοιμο να ανοίξει τα φτερά του και να περάσει σε μια νέα περίοδο ζωής.

Οι συνθήκες της πτώσης εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, που καλούνται να ρίξουν φως σε όλα τα δεδομένα της τραγικής υπόθεσης.

Πρώτη ενημέρωση: Σε κατάσταση ύψιστης σοβαρότητας νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου ένας 18χρονος, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου, σε περιστατικό που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος.

Οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τον δυνατό θόρυβο και έσπευσαν αμέσως να δουν τι είχε συμβεί, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε χωρίς καθυστέρηση στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Πύργου. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την πτώση. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει υπάρξει επίσημη αποσαφήνιση για το τι ακριβώς προηγήθηκε.

Πηγή: patrisnews.com

