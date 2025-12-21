Τι αναφέρει το φ.α. Ατρόμητος – Αχαϊκή
Το θέμα είναι το τι θα αναφέρει η παρατηρήτρια του αγώνα για τα επεισόδια
Περιορισμένη είναι η αναφορά που κάνει η Ελένη Αντωνίου όσον αφορά τα επεισόδια μετά το τέλος του αγώνα Ατρόμητος Αχαϊκή, καθώς δεν μπορούσε να εχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι συνέβη ακριβώς.
Το θέμα είναι τι θα αναφέρει στην έκθεσή της η παρατηρήτρια του αγώνα, Χρυσάνθη Μπαρμπέρη.
Αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:
