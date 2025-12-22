Τι ανακοίνωσε το νυχτερινό κέντρο για την απόλυση του 21χρονου τραγουδιστή, που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρησή μας»

22 Δεκ. 2025 17:55
Pelop News

Άνεργος μέχρι τουλάχιστον να προκύψει κάποια άλλη πρόταση μένει ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο 21χρονος τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη.  Το λέμε αυτό γιατί τέλος στη μεταξύ τους συνεργασία έδωσε το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν, μετά τις εξελίξεις που ακολούθησαν από τη μήνυση του σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Can Can διευκρινίζει ότι οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρηση, αναφερόμενοι στον Στέφανο Παπαδόπουλο και την μήνυση του στον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας πως η απόφαση πάρθηκε για να μπορέσει το νυχτερινό κέντρο να διασφαλίσει την νηφαλιότητα και την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

Όπως επισημαίνεται, οι δημόσιες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη του καταστήματος δείχνουν την αναστάτωση που προκλήθηκε από την ξαφνική εμπλοκή του χώρου εργασίας σε μια σοβαρή υπόθεση, η οποία βρίσκεται ήδη ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός, Στέφανος Παπαδόπουλος, κατέθεσε πριν μερικές ημέρες τη μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας δέχτηκε επανειλημμένες ανήθικες προτάσεις και ψυχολογική πίεση.

Η ανακοίνωση του Can-Can
Η διεύθυνση του Can Can, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, επιθυμεί να αποσαφηνίσει τη θέση της και να διευκρινίσει τα ακόλουθα: Ως ιστορικός χώρος διασκέδασης με πολυετή πορεία, λειτουργούμε πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό προς όλους τους καλλιτέχνες. Οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρησή μας. Οι αυθόρμητες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εξέφρασαν την αναστάτωση από την ξαφνική εμπλοκή του χώρου εργασίας μας σε μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται ήδη ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Σεβόμαστε απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη αφορούσε αποκλειστικά τον σεβασμό στην πολυετή καλλιτεχνική του πορεία και όχι την ουσία της εκκρεμούς υπόθεσης. Υπό το βάρος των εξελίξεων και με γνώμονα τη διασφάλιση της νηφαλιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του καλλιτεχνικού μας προγράμματος, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με τον κ. Στέφανο Παπαδόπουλο για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.


Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε η εξέλιξη της υπόθεσης να συνεχιστεί απρόσκοπτα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, μακριά από τον εργασιακό χώρο και την πίεση της δημοσιότητας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσφορά ποιοτικής διασκέδασης στο κοινό μας, επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες της Δικαιοσύνης».

Ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου μάλιστα, προχώρησε σήμερα το πρωί (22/12/2025) σε δηλώσεις στο «Πρωινό» υποστηρίζοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη και λέγοντας ότι δεν μπορεί να κατηγορεί «το πρώτο όνομα στην Ελλάδα», ενώ θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Παράλληλα όπως ανέφερε, δεν επιθυμεί να συνεχίσει την επαγγελματική συνεργασία με τον νεαρό τραγουδιστή.

