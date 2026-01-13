Τι απαντά η Ομοσπονδία Μελισσοκόμων για την «εκπροσώπηση» στο Μαξίμου

«Φήμες τοποθετούν τον κλάδο της Μελισσοκομίας στην επιτροπή των μπλόκων, εκτός Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στην διάρκεια της ημέρας», αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Τρίτης 13/01/2026, η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, καθιστώντας σαφές πως δεν θα μετέχουν στις επαφές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές, με τον πιο ξεκάθαρο και έντονο τόνο, προς πάσα κατεύθυνση το εξής:

Ο κλάδος της μελισσοκομίας στη χώρα μας εκπροσωπείται και εκφράζεται ΜΟΝΟ μέσα από τον ανώτερο συνδικαλιστικό της φορέα και τα θεσμικά του όργανα.

Τα μέλη της δε, συμμετέχουν σύσσωμα σε όλα σχεδόν τα μπλόκα.

Οποιοσδήποτε άλλος λοιπόν, εκτός Ομοσπονδίας, εξυπηρετεί άλλου είδους συμφέροντα και σίγουρα όχι του μελισσοκόμου.

Τονίζουμε ότι βασική αρχή της Ομοσπονδίας ήταν, είναι και θα είναι να μένει μακριά από οποιουδήποτε είδους μικρό-πολιτικά και μικρό-κομματικά παιχνίδια, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ενότητά της.

Επομένως, εάν και εφόσον υπάρξει ανάγκη εκπροσώπησης στο Μαξίμου με τον κύριο Πρωθυπουργό, μοναδική αρμόδια για τον καθορισμό των αντιπροσώπων της είναι η Ομοσπονδία (ΟΜΣΕ). Κανείς άλλος».

