Τι απαντά ο Αχαιός Νίκος Οικονομόπουλος για τη σχέση του με την Νικολαΐδη

26 Μαρ. 2026 11:48
Pelop News

Για τις φήμες περί σχέσης με τη Μελίνα Νικολαΐδη απάντησε ο Νίκος Οικονομόπουλος, σημειώνοντας πως δεν έχει να κρύψει κάτι και δεν τον ενδιαφέρουν όσα λέει ο κόσμος για εκείνον και την προσωπική του ζωή.

Ο τραγουδιστής στο παρελθόν είχε ξεκαθαρίσει πως οι δύο τους δεν έχουν ερωτική σχέση, ωστόσο δημοσιογράφος της εκπομπής «Happy Day» τον ρώτησε πώς αισθάνθηκε με τα σχετικά δημοσιεύματα που υπήρξαν και ο ίδιος απάντησε πως δεν ασχολείται καθόλου, τονίζοντας πως εάν είναι κάτι αληθινό θα φανεί.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ απασχολώ; Δεν νομίζω. Δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα παιδιά. Ποτέ δεν έχω ασχοληθεί. Δεν ξέρω τι λένε, ας λένε. Αν κάτι υπάρξει και είναι αληθινό, θα το δείτε. Δεν έχω να κρύψω κάτι».

Στην ίδια συνέντευξη, ο τραγουδιστής μίλησε για τη συνεργασία του με την Ήβη Αδάμου η οποία ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες: «Περάσαμε πολύ ωραία με την Ήβη Αδάμου στη συνεργασία μας. Πάντα μιλάω και εγώ με τα καλύτερα λόγια για τους συναδέλφους μου, τους αγαπάω, τους εκτιμάω, περάσαμε πολύ ωραία. Η ζωή συνεχίζεται. Η δουλειά συνεχίζεται», δήλωσε.

Όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνει κατά καιρούς για την πίστη του και την κριτική που δέχεται, επισήμανε πως δεν τον ενοχλεί να τον σχολιάζουν: «Αν με κρίνουν για την πίστη μου, κανένα πρόβλημα. Δέχομαι την κριτική, αρκεί να μην με προσβάλλει. Δεν με ενοχλεί κάτι, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτά που έχω πει τα εννοώ, τα πιστεύω και τέλειωσε», είπε.

Κλείνοντας, ο Νίκος Οικονομόπουλος σχολίασε και το τραγούδι το Ferto με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision: «Το έχω ακούσει το τραγούδι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλή επιτυχία στο παιδί, αν και εγώ δεν ασχολούμαι με τη Eurovision», ανέφερε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:48 Πακιστάν: Μεταφέρουμε μηνύματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
15:44 Νέα ευρωπαϊκή έγκριση για την Ελλάδα: Ανοίγει ο δρόμος για 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
15:32 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της
15:24 Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο – Μάχη για την απόρριψη των κατηγοριών και τα δικαστικά έξοδα
15:16 Η Lidl Ελλάς και το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτό το Πάσχα για την εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από πολύ σοβαρές ασθένειες
15:12 Αναστάτωση στην Πάτρα από καπνούς σε διαμέρισμα – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:07 Ο Λουκασένκο δώρισε ένα τουφέκι στον Κιμ Γιονγκ Ουν: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί»
15:05 Απόδραση από τις φυλακές Κασσάνδρας – Συναγερμός για 39χρονο κρατούμενο που λείπει από την καταμέτρηση
15:02 Ουγγαρία: Όταν η προεκλογική εκστρατεία μετατρέπεται σε ζήτημα «εθνικής ασφάλειας»
15:00 Αναδιάρθρωση μέσω αποεπένδυσης για τη ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ: Πουλήθηκε το παλιό εργοστάσιο
14:57 ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει αύριο το 4ο Τακτικό Συνέδριο – Ανδρουλάκης την Παρασκευή, Παπανδρέου και Βενιζέλος το Σάββατο
14:50 Τράπεζα της Ελλάδος: Μειώθηκαν κατά 445 εκατ. ευρώ οι ιδιωτικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο
14:41 Κολωνάκι: Πώς έφτασαν οι Αρχές στην 54χρονη για τη ληστεία-μαμούθ σε σπίτι ηλικιωμένης
14:36 Σφίγγει ο κλοιός για τον Γιώργο Τσαγκαράκη: Δέσμευση όλης της περιουσίας του και της εταιρείας του
14:34 Ο εφιάλτης της Ριάνα με τους πυροβολισμούς στο σπίτι της: Σωθήκαμε πέφτοντας στο πάτωμα με τον ASAP Rocky
14:23 Κακοκαιρία «Deborah» προ των πυλών: Πότε χτυπά πιο δυνατά και ποιες περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο
14:19 Super League: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη
14:13 Επέστρεψε στον Άη Στράτη μετά το χειρουργείο ο Κώστας Σινάνης – Το μήνυμα ζωής για την πρόληψη
14:13 Νέος κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει για 575.000 εργαζόμενους – Οι νέες καθαρές αποδοχές και το δώρο Πάσχα
14:09 Νέα σύγκρουση στο Εφετείο για Κεφαλογιάννη και Μάτσα – Η συνεπιμέλεια, η ένταση και τα δάκρυα στη δικαστική αίθουσα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ