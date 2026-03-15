Τι αποκάλυψε στο One Channel o Γιάννης Λέντζας για τα υδροπλάνα ΒΙΝΤΕΟ

Τι αποκάλυψε στο One Channel o Γιάννης Λέντζας για τα υδροπλάνα

Ο δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης μετέφερε πληροφορίες από έγκυρες πηγές ότι πλησιάζει και η ώρα των επίσημων πτήσεων

15 Μαρ. 2026 14:19
Pelop News

Στο One Chanell παραχώρησε συνέντευξη ο δήμαρχος Ανδραβίδας0Κυλλήνης Γιάννης Λέντζας με αφορμή την πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου από το λιμάνι της Κυλλήνης. Και όπως αποκάλυψε, από αυτά που του έχουν πει οι αρμόδιοι, το καλοκαίρι, σε λίγους μήνες δηλαδή, θα γίνει και επίσημο δρομολόγιο!

 

 

Θυμίζουμε ότι στις 7 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου της εταιρίας Hellenic Seaplanes στην Κυλλήνη, βάζοντας επίσημα πλέον στον χάρτη της θαλάσσιας αεροπλοΐας το λιμάνι της Ηλείας.

Το υδροπλάνο ξεκίνησε από τα Μέγαρα Αττικής και μετά από 55 λεπτά πτήσης προσθαλασσώθηκε στον λιμένα Κυλλήνης.

Επιβαίνοντες ήταν οι βουλευτές Ηλείας, Ανδρέας Νικολακόπουλος και Διονυσία Αυγερινοπούλου, καθώς και ο Διευθυντής Επίγειων Επιχειρήσεων της Hellenic Seaplanes, Πολυχρόνης Ροντογιάννης.

Μετά την προσθαλάσσωση ακολούθησε η καθιερωμένη τελετή αγιασμού και μίνι ξενάγηση στους χώρους του υδροπλάνου.

