Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης στη Μητρόπολη Αθηνών

Στην Αθήνα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Πριγκίπισσα Ειρήνη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στη Μαδρίτη. Όπως ανακοίνωσε η τέως βασιλική οικογένεια, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.

16 Ιαν. 2026 13:47
Pelop News

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, θα τελεστεί η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης στον Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών, όπως επιβεβαίωσε σήμερα (16/1/2026) η τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδας.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου 2026, στο παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, έχοντας στο πλευρό της την αδελφή της, Βασίλισσα Σοφία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισπανικού παλατιού, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου η σορός της θα εκτεθεί για λίγες ώρες στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη, όπου μέλη της βασιλικής οικογένειας θα αποτίσουν φόρο τιμής.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στην Αθήνα, ενώ μετά το πέρας της τελετής θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Τατοΐου. Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο κοιμητήριο είχε τελεστεί, πριν από τρία χρόνια, η κηδεία του αδελφού της, παρουσία μελών της ισπανικής βασιλικής οικογένειας.

Στην επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ελλάδος διευκρινίζεται επίσης ότι από τις 08:00 έως τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας, η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, προ της τελετής.

Παράλληλα, η οικογένεια έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στον Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής ή σε κοινωφελή οργανισμό της επιλογής των παρευρισκομένων.

