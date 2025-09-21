Τη Δευτέρα έκτακτη σύνοδος του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Είναι η πρώτη φορά στα 34 χρόνια της συμμετοχής της Εσθονίας στον ΟΗΕ που η χώρα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ζητάει επισήμως έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Τη Δευτέρα έκτακτη σύνοδος του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
21 Σεπ. 2025 20:10
Pelop News

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε σήμερα πως, έπειτα από αίτημά του, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την εισβολή τριών ρωσικών αεροπλάνων στον εσθονικό εθνικό εναέριο χώρο.

Τρία καταδιωκτικά αεροπλάνα MiG-31 της Ρωσικής Ομοσπονδίας εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά, είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή η Εσθονία και το ΝΑΤΟ.

Η Ιταλία, η οποία έχει αναλάβει στους κόλπους του ΝΑΤΟ αποστολή αστυνόμευσης του ουρανού της Βαλτικής, αλλά επίσης η Σουηδία και η Φινλανδία απογείωσαν αεροπλάνα για να αναχαιτίσουν τους τρεις εισβολείς.

«Στις 22 Σεπτεμβρίου (…), το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου την περασμένη Παρασκευή από τη Ρωσία», σύμφωνα με ανακοίνωση της εσθονικής διπλωματίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Είναι η πρώτη φορά στα 34 χρόνια της συμμετοχής της Εσθονίας στον ΟΗΕ που η χώρα αυτή, μέλος επίσης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας, ζητάει επισήμως έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το αίτημα για ενεργοποίηση του Άρθρου 4

Ο Εσθονός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Παρασκευή πως η χώρα του θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που απειλείται ένα από τα μέλη της.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:52 Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
21:32 Ρέθυμνο: Χειροπέδες στους τρεις νεαρούς που τραυμάτισαν ανήλικο
21:23 Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο
21:14 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
21:06 Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι, είχε πάλι απουσίες, έμαθε πολλά – Δηλώσεις
20:59 Χίος: Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης»
20:50 Γεμάτο το στάδιο των Arizona Cardinals για το «αντίο» στον Κερκ ΒΙΝΤΕΟ
20:40 Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στη Βοιωτία-Το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη
20:30 Σταμούλης: «Άριστη διοργάνωση ο Ημιμαραθώνιος Τσιμιγκάτος, φανταστική η διαδρομή»
20:20 Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας
20:10 Τη Δευτέρα έκτακτη σύνοδος του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
20:00 Κώστας Ακρίβος: «Σήμερα βγάζουμε προς τα έξω τον θηριώδη εαυτό μας»
19:50 Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο
19:41 Η Ολυμπιάδα δυνατό τουρνουά με Ηφαιστο, ΑΟ Αιγιαλέων και Παμβοχαϊκό
19:31 Ο Δήμος Ερυμάνθου φτιάχνει κοινωνικό παντοπωλείο με την Co2gether 
19:20 Αντίδραση από Ισραήλ για την αναγνώριση της Παλαιστίνης-Η απάντηση Νετανιάχου
19:10 Σπηλιόπουλος: «Μεγάλη νίκη, αφιερωμένο στη διοίκηση και στην ανίψια μου»
19:00 Πρώτη Δημοτικού: Είναι δύσκολη για όλα τα παιδιά; – Η λογοθεραπευτρια Αντωνία Τζουανοπουλου απαντά
18:51 Δείτε πότε θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Μάζη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ