Τη Δευτέρα το ραντεβού αγροτών – Μητσοτάκη: Ανοιχτοί οι δρόμοι, εκτός η κάθοδος με τρακτέρ

Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, υπάρχει επί της αρχής συμφωνία το ραντεβού να γίνει τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί και δεν θα υπάρξουν αποκλεισμοί στο οδικό δίκτυο.

Αγρότες σε στάση αναμονής πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη: Τρακτέρ στην άκρη, μπλόκα χωρίς αποκλεισμούς

Την ίδια ώρα, από την πλευρά των αγροτών έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο καθόδου στην Αθήνα με τρακτέρ. Οι αγρότες που συμμετέχουν στο συντονιστικό μπλόκο των Πράσινων Φαναριών έχουν ήδη πραγματοποιήσει συνάντηση τόσο με τον πρωθυπουργό όσο και με κυβερνητικό κλιμάκιο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γεγονός που συνέβαλε στη διαμόρφωση του πλαισίου για τον επικείμενο διάλογο.

Με τα μπλόκα να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής και χωρίς κλιμάκωση κινητοποιήσεων, η συνάντηση της Δευτέρας αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο για τη συνέχεια των αγροτικών κινητοποιήσεων και τη στάση που θα κρατήσουν οι παραγωγοί το επόμενο διάστημα.

