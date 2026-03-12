Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΟΔΥ για γρίπη, COVID-19 και RSV

Σε φάση αποκλιμάκωσης φαίνεται να περνά η γρίπη στη χώρα, ενώ και η COVID-19 παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία επιτήρησης του ΕΟΔΥ. Την ίδια ώρα, όμως, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) ακολουθεί ανοδική πορεία, με τους ειδικούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του.

Η εικόνα που καταγράφεται στα περιστατικά γριπώδους συνδρομής είναι σαφώς βελτιωμένη. Ο αριθμός των κρουσμάτων ανά 1.000 επισκέψεις σε δομές υγείας ακολουθεί πτωτική πορεία μετά την τέταρτη εβδομάδα του 2026, τάση που συνεχίστηκε και κατά τη δέκατη εβδομάδα, με νέα μείωση σε σχέση με την προηγούμενη καταγραφή.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στις σοβαρές οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Τα περιστατικά σοβαρής οξείας λοίμωξης αναπνευστικού ανά 1.000 νοσοκομειακές εισαγωγές διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές μόνο διακυμάνσεις και με νέα υποχώρηση την τελευταία εβδομάδα.

Χαμηλή η κυκλοφορία του SARS-CoV-2

Σε χαμηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται και η θετικότητα για τον SARS-CoV-2. Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν μικρή περαιτέρω μείωση σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η κυκλοφορία του ιού παραμένει περιορισμένη.

Στο πλαίσιο της επιτήρησης για την περίοδο 2025-2026, ο ΕΟΔΥ συνεχίζει την καθημερινή καταγραφή των νέων εισαγωγών COVID-19 μέσω δικτύου 84 νοσοκομείων σε όλη τη χώρα. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 85 νέες εισαγωγές, αριθμός αντίστοιχος με εκείνον της προηγούμενης εβδομάδας, όταν είχαν αναφερθεί 78.

Παρά τη χαμηλή γενική εικόνα, εξακολουθούν να εντοπίζονται μεμονωμένα σοβαρά περιστατικά. Την ίδια περίοδο σημειώθηκαν δύο νέες διασωληνώσεις και ένας θάνατος, ενώ συνολικά από την πρώτη εβδομάδα του 2025 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 89 θάνατοι που συνδέονται με σοβαρά περιστατικά COVID-19.

Σε ό,τι αφορά τις παραλλαγές του ιού, τα στοιχεία δείχνουν ότι από τις αρχές του καλοκαιριού του 2025 ενισχύεται σταθερά η παρουσία της παραλλαγής XFG, η οποία έχει πλέον καταστεί η κυρίαρχη στις ανιχνεύσεις.

Αντίστοιχη εικόνα δίνουν και τα δεδομένα από την επιτήρηση στα αστικά λύματα, όπου το ιικό φορτίο εμφανίζει μείωση την τελευταία εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας τη χαμηλή κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα.

Πτωτική τάση και για τη γρίπη

Η δραστηριότητα της γρίπης παρουσιάζει επίσης σαφή υποχώρηση. Η θετικότητα στην κοινότητα, όπως προκύπτει από το δίκτυο Sentinel της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μειώνεται σταθερά από τις αρχές του έτους.

Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα η θετικότητα έπεσε κάτω από το 10%, δηλαδή κάτω από το επιδημικό όριο που συνδέεται με έντονη εποχική δραστηριότητα.

Στα νοσοκομεία, μέσω του δικτύου επιτήρησης SARI, η εικόνα παραμένει επίσης πτωτική μετά την πέμπτη εβδομάδα του 2026, αν και στην τελευταία καταγραφή σημειώθηκε μικρή άνοδος σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη περιορίστηκαν στις 112 την εβδομάδα 10, από 140 την εβδομάδα 9. Το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά περιστατικά με νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς και δύο νέοι θάνατοι.

Η συνολική εικόνα της φετινής περιόδου

Από την 40ή εβδομάδα του 2025 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 155 σοβαρά περιστατικά γρίπης με νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και 74 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Αν προστεθούν και τα σοβαρά περιστατικά που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του 2025, οι θάνατοι ανέρχονται συνολικά σε 158.

Από τα 4.143 δείγματα που εξετάστηκαν στο ίδιο διάστημα, τα 711 βρέθηκαν θετικά για ιούς γρίπης, σχεδόν όλα τύπου Α. Από τα στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 338 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 174 στον Α(Η1)pdm09.

Η φυλογενετική ανάλυση δείχνει ότι επικρατεί η γενετική ομάδα Κ του υποτύπου Α(Η3), η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Ανοδική πορεία για τον RSV

Σε αντίθεση με τη γρίπη και την COVID-19, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός εμφανίζει αυξητική τάση. Η θετικότητα στην κοινότητα κατέγραψε αισθητή άνοδο την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ αυξημένα είναι και τα περιστατικά που εντοπίζονται στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης.

Με βάση αυτή την εικόνα, ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι ο εμβολιασμός εξακολουθεί να αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης απέναντι στη γρίπη, ιδιαίτερα για τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, επισημαίνει τη σημασία της έγκαιρης ιατρικής αξιολόγησης όταν εμφανίζονται συμπτώματα, ώστε να μπορεί να χορηγηθεί αντιιική θεραπεία όπου χρειάζεται.

Για την προστασία από τις αναπνευστικές λοιμώξεις γενικότερα, οι ειδικοί εξακολουθούν να συστήνουν καλή αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών, καλό αερισμό των εσωτερικών χώρων και χρήση μάσκας σε σημεία με συνωστισμό.

Τέλος, ο οργανισμός τονίζει και τη σημασία του εμβολιασμού κατά του RSV για τους άνω των 75 ετών, αλλά και για όσους ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών.

