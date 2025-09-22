Τι δήλωσαν Χριστόπουλος και Λιβαθηνός μετά το πρώτο φιλικό

Το pelop.gr βρέθηκε στο πρώτο φιλικό παιχνίδι που έδωσαν οι ομάδες βόλεϊ του Ερμή και του ΑΟ Αιγιαλέων, στο γήπεδο «Κώστας Πετρόπουλος».

«Ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι, οι παίκτες μου έκανα μια καλή προσπάθεια, αλλά θέλουμε ακόμα πολύ δουλειά», ήταν το σχόλιο του προπονητή του Ερμή, Γιώργου Χριστόπουλου.

Από την αντίπερα όχθη, ο Γιάννης Λιβαθηνός, υπογράμμισε: «Ήταν το πρώτο φιλικό, επί της ουσίας ήταν ξεμούδιασμα από τις προπονήσεις και έδωσα χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες».

Το επόμενο φιλικό για τον ΑΟ Αιγιαλέων θα γίνει την Πέμπτη στην Πάτρα με αντίπαλο την Ολυμπιάδα, ενώ ο Ερμης είναι σε συζητήσεις με ομάδες της Αθήνας χωρίς όμως να έχει κλείσει τίποτα οριστικό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



