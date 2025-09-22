Τι δήλωσαν Χριστόπουλος και Λιβαθηνός μετά το πρώτο φιλικό

Τι δήλωσαν Χριστόπουλος και Λιβαθηνός μετά το πρώτο φιλικό
22 Σεπ. 2025 11:52
Pelop News

Το pelop.gr βρέθηκε στο πρώτο φιλικό παιχνίδι που έδωσαν οι ομάδες βόλεϊ του Ερμή και του ΑΟ Αιγιαλέων, στο γήπεδο «Κώστας Πετρόπουλος».

«Ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι, οι παίκτες μου έκανα μια καλή προσπάθεια, αλλά θέλουμε ακόμα πολύ δουλειά», ήταν το σχόλιο του προπονητή του Ερμή, Γιώργου Χριστόπουλου.

Από την αντίπερα όχθη, ο Γιάννης Λιβαθηνός, υπογράμμισε: «Ήταν το πρώτο φιλικό, επί της ουσίας  ήταν ξεμούδιασμα από τις προπονήσεις και έδωσα χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες».

  • Το επόμενο φιλικό για τον ΑΟ Αιγιαλέων θα γίνει την Πέμπτη στην Πάτρα με αντίπαλο την Ολυμπιάδα, ενώ ο Ερμης είναι σε συζητήσεις με ομάδες της Αθήνας χωρίς όμως να έχει κλείσει τίποτα οριστικό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ