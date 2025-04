Τι είπε ο Bill Murray για τον Bruce Willis

Για το πως ξεκίνησε την καριέρα του ο Bruce Willis, μίλησε ο Bill Murray ο οποίος παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξή του στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen».

«Ο Bruce Willis ήταν το παιδί για όλες τις δουλειές στο NBC, όταν εγώ ήμουν στο “Saturday Night Live”. Ακούγεται τρελό, αλλά τα καθήκοντά του ήταν να πηγαινοέρχεται στα καμαρίνια και να ξαναγεμίζει τα μπολ των ηθοποιών με καραμέλες και πρέτζελ».

Όταν τον ξανασυνάντησε, χρόνια αργότερα, καταξιωμένο ηθοποιό πλέον, ο Bruce Willis του είπε: «Εσύ και η Gilda [Radner] ήσασταν καλοί μαζί μου. Ανέκαθεν σκεφτόμουν, OK, αυτό τον τύπο τον συμπαθώ. Ήταν ωραίος τύπος».

Μετά τη διάγνωση του Willis με μετωποκροταφική άνοια η κατάστασή του παραμένει σταθερή, κι αυτό είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να ευχηθεί κάποιος αυτή τη στιγμή, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, αφού δεν υπάρχει. τουλάχιστον προς το παρόν. θεραπεία για την πάθησή του.

Να θυμίσουμε ότι η διάγνωση αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, αφού ο ηθοποιός είχε αποσυρθεί από την υποκριτική λόγω της αφασίας από την οποία υπέφερε, μια κατάσταση που μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, αλλά σε κάθε περίπτωση επηρεάζει την ομιλία και την κατανόηση του λόγου.

