Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο ΒΙΝΤΕΟ

17 Οκτ. 2025 22:30
Λίγα λεπτά μετά τις 10 το βράδυ της Παρασκευής 17/10/2025 ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν στον στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αγνώριστος ο «Ουκρανός Στάλιν» στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι «ελπίζει πως ο πόλεμος θα τελειώσει» χωρίς να χρειαστεί η Ουκρανία πυραύλους Tomahawk. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο» και είπε ότι θα συζητήσει με τον Ζελένσκι τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ηγέτη της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του έκρινε ότι ο Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για την ειρήνη» αλλά αισιοδοξεί πως «με τη βοήθειά σας (σ.σ. του Τραμπ) μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο». «Χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός» και, το σημαντικότερο για τους Ουκρανούς, «εγγυήσεις ασφαλείας», είπε εξάλλου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, κρίνοντας ότι ο Τραμπ «έχει την ευκαιρία να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι χθες, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, είχε συναντήσεις με αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες που «είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν», καθώς και με στελέχη αμυντικών βιομηχανιών, με τα οποία συζήτησε το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας. Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του «χρειάζεται πυραύλους Tomahawk», με τον Τραμπ να απαντά ότι «θα συζητήσουν» το θέμα της αποστολής αυτών των οπλικών συστημάτων, προσθέτοντας: «Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Tomahawk».
