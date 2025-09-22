Τι πρέπει να ξέρετε για τον πλουσιότερο βασιλιά του κόσμου, που έχει 43 δισ. δολάρια και 17.000 ακίνητα!

Πλέον με μία περιουσία που ξεπερνά τα 43 δισεκατομμύρια δολάρια, ο βασιλιάς Ράμα Χ της Ταϊλάνδης θεωρείται ο πλουσιότερος μονάρχης παγκοσμίως. Τα στοιχεία που συνοδεύουν το όνομά του προκαλούν δέος: 17.000 ακίνητα, 38 ιδιωτικά τζετ, περισσότερα από 300 πολυτελή αυτοκίνητα και 52 «χρυσά» σκάφη που συμμετέχουν σε παραδοσιακές τελετές της χώρας.

Ο Μάχα Βατζιραλονγκόρν, γνωστός επίσημα ως Ράμα Χ, ανέλαβε τον θρόνο το 2016 μετά τον θάνατο του πατέρα του, του λαοφιλούς βασιλιά Μπουμιμπόλ Αντουλιαντέζ. Μαζί με το στέμμα κληρονόμησε και έναν ανυπολόγιστο πλούτο, ο οποίος τον έθεσε αμέσως στην κορυφή της λίστας των πιο εύπορων βασιλιάδων του πλανήτη.

Κληρονομιά και επιχειρηματικό δαιμόνιο

Παρά το γεγονός ότι η περιουσία του προήλθε σε μεγάλο βαθμό από την οικογένειά του, ο Ράμα Χ δεν έμεινε αμέτοχος στην περαιτέρω ενίσχυση της αυτοκρατορίας του. Οι επενδύσεις του σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας της χώρας φανερώνουν έναν μονάρχη που γνωρίζει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες.

Στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ, τα 17.000 ακίνητα που κατέχει αποφέρουν σημαντικά έσοδα μέσω ενοικίων, ενώ έχει προχωρήσει και σε μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις ακινήτων υψηλής αξίας. Παράλληλα, διαθέτει μετοχικά πακέτα σε κορυφαίες εταιρείες της χώρας, κυρίως στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Πρόκειται για έναν πλούτο που συνδυάζει παραδοσιακή την βασιλική κληρονομιά με την εμπορική διορατικότητα.

Ένας μονάρχης με αντιθέσεις

Γεννημένος ως μοναχογιός του βασιλιά Μπουμιμπόλ και της βασίλισσας Σιρικίτ, ο Βατζιραλονγκόρν προετοιμάστηκε από μικρός για τον ρόλο που θα αναλάμβανε. Σπούδασε σε στρατιωτικές ακαδημίες στην Αυστραλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ εκπαιδεύτηκε ως πιλότος μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Στα νεανικά του χρόνια, συμμετείχε σε στρατιωτικές αποστολές κατά εξεγέρσεων στο πλευρό του Βασιλικού Στρατού της Ταϊλάνδης.

Η πορεία του, ωστόσο, δεν έμεινε ποτέ μακριά από την κριτική και τις αντιπαραθέσεις. Εδώ και δεκαετίες, η εικόνα του εναλλάσσεται ανάμεσα σε έναν ηγεμόνα με στρατιωτική πειθαρχία και σε έναν μονάρχη που εκπροσωπεί την πιο ακραία μορφή χλιδής. Έτσι, ο Ράμα Χ αντανακλά με τρόπο χαρακτηριστικό τη διπλή όψη της Ταϊλάνδης: μια χώρα που κινείται ανάμεσα στην παράδοση και στην επίδειξη πλούτου.

