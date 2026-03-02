Τι προσφέρουν στην άμυνα της Κύπρου οι φρεγάτες «Κίμων», «Ψαρά» και τα F-16 Viper

Σαφές επιχειρησιακό αποτύπωμα αποκτά η αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και ζεύγους F-16 στην Κύπρο, μετά τη δεύτερη επίθεση με drone. Στόχος είναι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας του νησιού, σε ένα περιβάλλον αυξημένων απειλών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων μέσων δημιουργεί ένα πολυεπίπεδο πλέγμα άμυνας, που συνδυάζει δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, ηλεκτρονικού πολέμου και εναέριας επιτήρησης.

Η φρεγάτα «Κίμων»: Αεράμυνα περιοχής με δυνατότητες πρώτης γραμμής

Η FDI HN «Κίμων», πρώτης γραμμής μονάδα τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικό Ναυτικό, αποτελεί την πιο σύγχρονη αντιαεροπορική πλατφόρμα του ελληνικού στόλου.

Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, προσφέροντας αεράμυνα περιοχής μεγάλης εμβέλειας. Παράλληλα, εξοπλίζεται με ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, ικανό να παρακολουθεί ταυτόχρονα πολλαπλούς εναέριους στόχους.

Το σύστημα μάχης SETIS επιτρέπει ολοκληρωμένη διαχείριση απειλών, ενώ το πλοίο φέρει επίσης αντιαεροπορικά και ανθυποβρυχιακά όπλα, καθώς και πυροβόλο 76 χιλιοστών.

Η «Κίμων» μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος αντιαεροπορικής κάλυψης σε ευρύτερη ακτίνα, προστατεύοντας όχι μόνο το ίδιο το πλοίο αλλά και την ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων.

Η «Ψαρά» και το σύστημα «Κένταυρος»: Ηλεκτρονικός πόλεμος κατά drones

Η φρεγάτα «Ψαρά», κλάσης MEKO 200HN, διαθέτει πυραύλους ESSM για αντιαεροπορική άμυνα μέσης εμβέλειας, σύστημα CIWS Phalanx για εγγύς προστασία και ολοκληρωμένα ραντάρ επιτήρησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, ωστόσο, έχει η παρουσία του συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος», το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.

Το «Κένταυρος» αποτελεί σύστημα soft-kill για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Εντοπίζει και παρεμβάλλει τα σήματα επικοινωνίας και καθοδήγησης των drones, διακόπτοντας τη λειτουργία τους χωρίς χρήση πυρών.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι επιθέσεις με UAV αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων συγκρούσεων, η παρουσία του συστήματος προσφέρει άμεση ικανότητα αντιμετώπισης απειλών χαμηλού κόστους και χαμηλού ίχνους.

Ο ρόλος των F-16 Viper

Το ζεύγος των F-16 που αναπτύσσεται είναι διαμόρφωσης F-16 Viper (Block 72), η πλέον σύγχρονη έκδοση του τύπου στην Πολεμική Αεροπορία.

Τα F-16 Viper φέρουν ραντάρ AESA AN/APG-83, το οποίο προσφέρει αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και ταυτόχρονης εμπλοκής πολλαπλών στόχων, ενισχύοντας την επίγνωση τακτικής κατάστασης.

Είναι πιστοποιημένα για χρήση πυραύλων AIM-120 AMRAAM μέσης εμβέλειας και AIM-9 Sidewinder μικρής εμβέλειας, ενώ μπορούν να εκτελούν αποστολές αναχαίτισης και εναέριας περιπολίας (Combat Air Patrol).

Η παρουσία τους προσθέτει κινητή και ευέλικτη διάσταση στην αεράμυνα, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τις ναυτικές μονάδες και δημιουργώντας ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας.

Πολυεπίπεδη αποτρεπτική διάταξη

Ο συνδυασμός αεράμυνας περιοχής από τη «Κίμων», ηλεκτρονικού πολέμου κατά UAV από τη «Ψαρά» και εναέριας επιτήρησης και αναχαίτισης από τα F-16 Viper συνθέτει μια ολοκληρωμένη αποτρεπτική διάταξη.

Σε μια συγκυρία όπου οι απειλές από μη επανδρωμένα μέσα και πυραυλικά συστήματα πολλαπλασιάζονται, η επιχειρησιακή παρουσία των ελληνικών μέσων στην Κύπρο αποκτά στρατηγική σημασία για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.