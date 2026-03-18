Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση εξωδικαστικού για ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε σήμερα σημαντική βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, με στόχο την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας των οφειλετών.

Ο Πιερρακακης ανακοίνωσε αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό για την πρώτη κατοικία

Η νέα ρύθμιση, που επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, εισάγει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στον οφειλέτη να επιλέξει τη διάσωση αποκλειστικά της κύριας κατοικίας του, διαχωρίζοντάς την από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση, ο αλγόριθμος του εξωδικαστικού μηχανισμού θα υπολογίζει την πρόταση ρύθμισης βασιζόμενος μόνο στην αξία της κύριας κατοικίας και όχι στο σύνολο της περιουσίας.

Ως αποτέλεσμα, προβλέπονται σημαντικά μεγαλύτερες διαγραφές οφειλών («κούρεμα») και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, προσαρμοσμένες αποκλειστικά στην αξία του ακινήτου (το υψηλότερο μεταξύ εμπορικής αξίας –όπως δηλώνεται από τον πιστωτή– και αξίας ΕΝΦΙΑ) και στα εισοδήματα του οφειλέτη.

Τα υπόλοιπα ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία θα υπόκεινται σε υποχρεωτική εκποίηση μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (e-auction), η οποία θα ενσωματώνεται ρητά ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την προτεινόμενη ρύθμιση.

Βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης

Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη μόνο την αξία της κύριας κατοικίας, εφόσον το επιλέξει ο οφειλέτης.

Η αξία προσδιορίζεται με βάση το ισχύον πλαίσιο (μέγιστο μεταξύ εμπορικής αξίας και ΕΝΦΙΑ).

Η πρόταση ρύθμισης περιλαμβάνει υποχρεωτική εκποίηση όλων των λοιπών ακινήτων (πλην πρώτης κατοικίας).

Η εκποίηση διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-auction και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

Σε περίπτωση αποδοχής, συντάσσεται σύμβαση αναδιάρθρωσης με σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της κατοικίας και εκποίηση των υπολοίπων στοιχείων.

Οφέλη για τους οφειλέτες

Η ρύθμιση δημιουργεί προϋποθέσεις για ουσιαστική ελάφρυνση, ιδιαίτερα όταν η αξία της κύριας κατοικίας είναι σημαντικά χαμηλότερη από το συνολικό χρέος προς χρηματοδοτικούς φορείς. Παρέχει διάσωση της κατοικίας μέσω σταδιακής αποπληρωμής της αξίας της, όπως ίσχυε και στα προηγούμενα εργαλεία προστασίας πρώτης κατοικίας.

Παράλληλα, η υποχρεωτική εκποίηση δευτερευόντων ακινήτων –τα οποία συχνά παρέμεναν αδιάθετα και επιβάρυναν τη ρύθμιση– αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προτάσεων.

Η διαδικασία σχεδιάζεται να είναι ταχύτερη και πιο λειτουργική, προσφέροντας πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους διατηρώντας την κύρια κατοικία τους.

