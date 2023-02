Tι συμβαίνει με την 22χρονη που ισχυρίζεται ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚαν; – Τα διαφορετικά επίθετα 

Δεν έχουν τέλος οι εξελίξεις στην υπόθεση της 22χρονης Τζούλια Βέντελ από την Πολωνία, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚαν. Το κορίτσι που εξαφανίστηκε το 2007 από θέρετρο της Πορτογαλίας, ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του σε διακοπές.

Μέσω αναρτήσεών της στα social media η 22χρονη γυναίκα ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις ότι είναι το ίδιο κορίτσι που αγνοείται εδώ και 16 χρόνια και, μάλιστα, ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες ότι η οικογένεια ΜακΚαν συμφώνησε να υποβληθούν σε τεστ DNA, ώστε να εξακριβωθεί αν όντως πρόκειται για το εξαφανισμένο παιδί. Ισπανικά μέσα, ωστόσο, αναφέρουν ότι, τα πρώτα βιομετρικά τεστ έχουν βγει αρνητικά.

Η Βέντελ, στις Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, δημιούργησε τον λογαριασμό «IamMadeleineMcCann» στο Instagram, όπου και αναφέρει ότι είναι 22 χρονών απ όσο γνωρίζει, ωστόσο θεωρεί ότι της έχουν πει λάθος την ηλικία της καθώς, εάν πρόκειται όντως για τη Μαντλίν, πρέπει να είναι 19 χρονών.

Julia Faustyna who claims to be Madeleine McCann is a porn star who created her account one month ago. pic.twitter.com/bww1XxLG7p

— Sean Journo (@seanfjourno) February 20, 2023