Τι συνέβη στον γάμο του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπιλή

Ο γνωστός επιχειρηματίας Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπιλή ζουν μια από τις πιο ξεχωριστές μέρες της ζωής τους. Ο γάμος τους στην Αγία Μαρίνα Εκάλης, έφερε στην εκκλησία μέλη των δύο οικογενειών αλλά και καλούς φίλους τους. Το μυστήριο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 18:30 με τους πρώτους καλεσμένους να φτάνουν στην εκκλησία λίγο μετά τις 18:00.

Πρώτος έφτασε ο γαμπρός Παύλος Βαρδινογιάννης που φωτογραφήθηκε με συγγενείς του. Ανάμεσά τους η Όλγα Κεφαλογιάννη αλλά και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Η νύφη, Κατερίνα Μπιρμπιλή, έχει επιλέξει για την ξεχωριστή ημέρα μία δημιουργία του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου. Ο γάμος τους είχε γίνει γνωστός πριν από περίπου δύο μήνες, με το ζευγάρι να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του «καπετάνιου» Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ο οποίος όπως είναι γνωστό είναι λάτρης των extreme sports, όπως της ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο (Skydiving). Μάλιστα, ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει μερικές χιλιάδες άλματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια.

Η Κατερίνα Μπιρµπίλη Παπαδημητρίου είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδηµητρίου, μουσικού και εκδότριας του ιστορικού οίκου «Άγκυρα». Οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι ελάχιστες. Ακόμα και στον γάμο της Χρυσής Βαρδινογιάννη με τον Νικόλαο Ντε Γκρες που τελέστηκε τον Φεβρουάριο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Ραγκαβά στην Πλάκα, το ζευγάρι απέφυγε να φωτογραφηθεί στον φακό.

Η μέρα του γάμου τους έχει προσελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας καθώς πρόκειται για δύο προσωπικότητες που ανήκουν στον κόσμο των επιχειρήσεων και της υψηλής κοινωνίας της Ελλάδας. Τα μέτρα ασφαλείας έξω από την εκκλησία ήταν αυξημένα από νωρίς το μεσημέρι.

Ο γαμπρός περίμενε τη νύφη, που έφτασε με ένα στολισμένο τζιπ. Οι καλεσμένοι τους χειροκροτούσαν με το ζευγάρι να απολαμβάνει τις στιγμές στο δρόμο προς την είσοδο της εκκλησίας.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η μητέρα του, Άννα Μαρία. Ο Παύλος Βαρδινογιάννης έσπευσε να τους χαιρετήσει.

Ο γαμπρός έδειχνε χαρούμενος πριν το μυστήριο. Άρχισε να δέχεται ευχές και κατά διαστήματα κοιτούσε το ρολόι του.

Η αναγγελία του γάμου του ζευγαριού ανέφερε: «Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γεννηθείς εις Αθήνας Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, γιος του Γεωργίου και της Αγάπης, το γένος Πολίτη, και η Αικατερίνη Μπιρμπίλη, γεννηθείσα εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, κόρη του Αιμιλιανού και της Αναστασίας, το γένος Παπαδημητρίου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στην Αθήνα Αττικής».

