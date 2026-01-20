Τι θα ζήσει η δύσμοιρη Ισπανία

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Τι θα ζήσει η δύσμοιρη Ισπανία
20 Ιαν. 2026 19:00
Pelop News

Τουλάχιστον 39 νεκροί και πάνω από 150 τραυματίες, οι 34 σοβαρά, από τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία. Η σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον Μάιο του 2025, με 700 εκατ. ευρώ, αλλά αυτό δεν απέτρεψε το δυστύχημα να γίνει σε ευθεία γραμμή, όχι σε στροφή.

Και λοιπόν; Αναμένεται τις επόμενες ώρες να ειπωθεί ότι υπάρχουν δεκάδες επιβάτες που αγνοούνται. Ακόμη, ότι το ένα τρένο μετέφερε μη δηλωμένο παράνομο λαθραίο καύσιμο, εν γνώσει του πρωθυπουργού Σάντσεθ. Ξυλόλιο. Επίσης κάποια βαγόνια εξαφανίστηκαν, εξαϋλώθηκαν.
Θα καταγγελθεί ότι δίπλα από τους χώρους του δυστυχήματος η ισπανική κυβέρνηση «κάτι μπαζώνει» για να κρύψει τις αιτίες του. Θα μηνυθούν δικαστικοί και υπάλληλοι της σιδηροδρομικής εταιρείας, που ασχολούνται με το δυστύχημα, για σκόπιμη διαστρέβλωση της αλήθειας μέσω στημένων πορισμάτων, σε συνεργασία με την κυβέρνηση.

Ακόμη κόμματα της αντιπολίτευσης θα ονομάζουν στη Βουλή και αλλού, «δολοφόνο» τον πρωθυπουργό Πέτρο Σάντζεθ και θα θέλουν να δικαστεί ως υπεύθυνος ο υπουργός Μεταφορων Οκαρ Πουέντε, που φυσικά πρέπει να παραιτηθεί.

Στο διαδίκτυο χιλιάδες Ισπανοί χρήστες θα υιοθετήσουν όλα τα παραπάνω και θα διαδηλώνουν στους δρόμους με ένταση και πάθος. Ενας πατέρας σύντομα θα κάνει και απεργία πείνας στην Plaza Del Sol της Μαδρίτης, ζητώντας να του επιτρέψουν εκταφή των οστών του παιδιού του, για να διαπιστώσει από τι πέθανε. Θα πάρει την άδεια, αλλά εκταφή δεν θα κάνει γιατί δεν θα εμπιστεύεται τις κρατικές υπηρεσίες.

Από σήμερα και για επόμενα τρία χρόνια, η Ισπανία θα ζήσει μια πολιτική σύγκρουση με επίκεντρο το δυστύχημα του τρένου, όπου όλα τα κόμματα θα αλληλοϋβρίζονται, αδιαφορώντας για τα σημαντικά που θα έπρεπε να απασχολούν τη χώρα και την κοινωνία.

Ευτυχώς, όλα αυτά γίνονται στην Ισπανία και όχι στην Ελλάδα, που ποτέ δεν έχει πέσει θύμα του λαϊκισμού των πολιτικών και του ξερολισμού των πολιτών. Μακριά από εμάς τέτοια κατάντια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:51 Πάτρα: Η κακοκαιρία κλείνει το Πανεπιστήμιο, αναβάλλει τις εξετάσεις!
21:41 Πάτρα: Αλλαγή εφημερίας στα νοσοκομεία λόγω της κακοκαιρίας!
21:31 Δήμος Αιγιαλείας: Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων
21:21 Βγήκε ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
21:10 Στους 42 οι νεκροί στην Ισπανία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία
20:59 «Ο Κυρανάκης να δώσει διευκρινίσεις, δεν υπάρχει καμία ρητή και δεσμευτική αναφορά προς τη Hellenic Train για τον Οδοντωτό»
20:48 Δήμος Πατρέων: Κλειστά τα πάντα, ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθμοί, Βρεφοκομείο, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ
20:37 Ηρθε και προπονήθηκε με τη ΝΕΠ η Φούκα Νισιγιάμα
20:26 Κλειστά όλα τα σχολεία στη Δυτική Ελλάδα! Η απόφαση πάρθηκε από τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη
20:17 Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Κλειστά τα σχολεία των ΚΔΑΠ και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
20:03 Πάτρα: Δένδρο κατεδαφίστηκε από την κακοκαιρία και προσγειώθηκε σε ΙΧ στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειου! ΦΩΤΟ
19:51 «Ποιος δολοφόνος είναι καλός; Ήταν ένας μπεκρής που έπινε, όλη μέρα έπινε», νέες μαρτυρίες για το φονικό στο Αγρίνιο
19:41 Νεότερη απόφαση του Δήμου Πατρέων, κλειστά όλα τα σχολεία και προτροπή στην κυβέρνηση
19:31 Αχαΐα: Οι αγρότες αποχωρήσαν από το μπλόκο της Εγλυκάδας
19:21 Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές σε όλη Ελλάδα θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο
19:11 «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, αλλά δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά, όπως εδώ», Πλακιάς για Τέμπη και Ισπανία
19:00 Τι θα ζήσει η δύσμοιρη Ισπανία
18:55 Lidl Ελλάς: Ανανεωμένο και διευρυμένο κατάστημα στην Κομοτηνή
18:51 Ευρωκοινοβούλιο: Αποφασίστηκε το «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία
18:41 Στα κόκκινα Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ