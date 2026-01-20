Τι θα ζήσει η δύσμοιρη Ισπανία

Τουλάχιστον 39 νεκροί και πάνω από 150 τραυματίες, οι 34 σοβαρά, από τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία. Η σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον Μάιο του 2025, με 700 εκατ. ευρώ, αλλά αυτό δεν απέτρεψε το δυστύχημα να γίνει σε ευθεία γραμμή, όχι σε στροφή.

Και λοιπόν; Αναμένεται τις επόμενες ώρες να ειπωθεί ότι υπάρχουν δεκάδες επιβάτες που αγνοούνται. Ακόμη, ότι το ένα τρένο μετέφερε μη δηλωμένο παράνομο λαθραίο καύσιμο, εν γνώσει του πρωθυπουργού Σάντσεθ. Ξυλόλιο. Επίσης κάποια βαγόνια εξαφανίστηκαν, εξαϋλώθηκαν.

Θα καταγγελθεί ότι δίπλα από τους χώρους του δυστυχήματος η ισπανική κυβέρνηση «κάτι μπαζώνει» για να κρύψει τις αιτίες του. Θα μηνυθούν δικαστικοί και υπάλληλοι της σιδηροδρομικής εταιρείας, που ασχολούνται με το δυστύχημα, για σκόπιμη διαστρέβλωση της αλήθειας μέσω στημένων πορισμάτων, σε συνεργασία με την κυβέρνηση.

Ακόμη κόμματα της αντιπολίτευσης θα ονομάζουν στη Βουλή και αλλού, «δολοφόνο» τον πρωθυπουργό Πέτρο Σάντζεθ και θα θέλουν να δικαστεί ως υπεύθυνος ο υπουργός Μεταφορων Οκαρ Πουέντε, που φυσικά πρέπει να παραιτηθεί.

Στο διαδίκτυο χιλιάδες Ισπανοί χρήστες θα υιοθετήσουν όλα τα παραπάνω και θα διαδηλώνουν στους δρόμους με ένταση και πάθος. Ενας πατέρας σύντομα θα κάνει και απεργία πείνας στην Plaza Del Sol της Μαδρίτης, ζητώντας να του επιτρέψουν εκταφή των οστών του παιδιού του, για να διαπιστώσει από τι πέθανε. Θα πάρει την άδεια, αλλά εκταφή δεν θα κάνει γιατί δεν θα εμπιστεύεται τις κρατικές υπηρεσίες.

Από σήμερα και για επόμενα τρία χρόνια, η Ισπανία θα ζήσει μια πολιτική σύγκρουση με επίκεντρο το δυστύχημα του τρένου, όπου όλα τα κόμματα θα αλληλοϋβρίζονται, αδιαφορώντας για τα σημαντικά που θα έπρεπε να απασχολούν τη χώρα και την κοινωνία.

Ευτυχώς, όλα αυτά γίνονται στην Ισπανία και όχι στην Ελλάδα, που ποτέ δεν έχει πέσει θύμα του λαϊκισμού των πολιτικών και του ξερολισμού των πολιτών. Μακριά από εμάς τέτοια κατάντια.

