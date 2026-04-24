Τι ξέρουμε για τις νάρκες του Ορμούζ

24 Απρ. 2026 10:54
Pelop News

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ  έδωσε χτες, Πέμπτη, διαταγή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να χτυπήσει όποιο ιρανικό σκάφος επιχειρήσει να τοποθετήσει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, καθώς αυξάνονται οι φόβοι πως οι εκρηκτικές συσκευές μπορεί να προκαλέσουν εκτεταμένες οικονομικές επιπτώσεις στον πλανήτη και μετά τον πόλεμο.

Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται για τις νάρκες που έχουν τοποθετηθεί  στο Στενό του Ορμουζ.

Εκτός από τους προφανείς κινδύνους για τα πλοία στην περιοχή και την ασφάλεια των μελών του πληρώματος, η παρουσία ναρκών καθυστερεί και την επαναλειτουργία του Στενού.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν αυτή την εβδομάδα τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με την εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών πως θα χρειαστούν έως και 6 μήνες για να καθαριστεί πλήρως το Στενό από τις νάρκες μετά τη λήξη του πολέμου με το Ιράν. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ωστόσο πως το κλείσιμο του Ορμούζ για 6 μήνες είναι «απαράδεκτη κίνηση».

Πόσο εύκολο είναι να απομακρυνθούν οι νάρκες

Ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο αριθμός των ναρκών «είναι απολύτως εντός των δυνατοτήτων μας να απομακρυνθούν», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης.

Ο Τραμπ επανέλαβε την Πέμπτη ότι «τα ναρκαλιευτικά» των ΗΠΑ «καθαρίζουν το Στενό αυτή τη στιγμή. Διατάζω με την παρούσα να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο!», τόνισε.

