Έντονη ανησυχία προκαλεί ένα νέο επικίνδυνο trend στο TikTok, το οποίο ενθαρρύνει παιδιά να βάζουν squishy παιχνίδια στον φούρνο μικροκυμάτων, με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί σοβαροί τραυματισμοί από εγκαύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανήλικοι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παροτρύνουν ο ένας τον άλλον να θερμαίνουν τα εύκαμπτα παιχνίδια, με την ιδέα ότι έτσι γίνονται πιο μαλακά. Η πρακτική αυτή, όμως, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις τα παιχνίδια εκρήγνυνται και εκτοξεύουν καυτό υλικό.

Στο επίκεντρο των προειδοποιήσεων βρίσκεται το NeeDoh, ένα δημοφιλές παιχνίδι σε σχήμα κύβου, κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό και γεμάτο με γέλη. Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει μεγάλη ζήτηση και εξαντλείται γρήγορα στην αγορά, όμως οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν έχει σχεδιαστεί για να θερμαίνεται ή να μπαίνει σε φούρνο μικροκυμάτων.

Παιδιά με σοβαρά εγκαύματα

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ένα αγόρι εννέα ετών υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο, ενώ ένα κορίτσι επτά ετών έπεσε σε κώμα με εγκαύματα τρίτου βαθμού, αφού καυτό υλικό από το παιχνίδι εκτοξεύτηκε στο πρόσωπο και στο στήθος της.

Πρόσφατα, μητέρα από τη Βρετανία αποκάλυψε ότι η 10χρονη κόρη της υπέστη «τραυματικά εγκαύματα», όταν επιχείρησε να μιμηθεί τη συγκεκριμένη τάση.

Η μητέρα από το Μπρίστολ περιέγραψε μέσα από ανάρτησή της τους κινδύνους, καλώντας άλλους γονείς να μιλήσουν στα παιδιά τους πριν συμβεί κάτι αντίστοιχο.

«Τα squishes είναι το τελευταίο παιχνίδι που θέλουν όλα τα παιδιά, αλλά υπάρχει και ένα trend στο TikTok να τα βάζουν στον φούρνο μικροκυμάτων. Παρακαλώ μιλήστε στα παιδιά σας για τους κινδύνους, αν το αναζητήσετε, υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά με φρικτά εγκαύματα από αυτό. Το δικό μου παιδί είναι ένα από αυτά», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το περιστατικό δεν έγινε στο σπίτι της και η κόρη της δεν ήταν εκείνη που έβαλε το παιχνίδι στον φούρνο μικροκυμάτων, όμως βρισκόταν παρούσα. Η ίδια σημείωσε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε εύκολα να είχε συμβεί και στο δικό τους σπίτι, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία που ένα παιδί θα μπορούσε να δοκιμάσει από περιέργεια.

«Το παιχνίδι έμεινε μόνο 30 δευτερόλεπτα στον φούρνο. Το εξωτερικό στρώμα σιλικόνης έκρυβε πόσο καυτό ήταν το εσωτερικό υγρό», πρόσθεσε.

Παραπομπή σε μονάδα εγκαυμάτων

Η μητέρα αποκάλυψε ότι η κόρη της παραπέμφθηκε σε μονάδα εγκαυμάτων, ενώ οι γιατροί της συνέστησαν να αποφεύγει την έκθεση του προσώπου της στον ήλιο για τουλάχιστον δύο καλοκαίρια.

«Δεν είναι βέβαιο αν θα μείνει ουλή. Είναι πολύ τυχερή που δεν έφτασε στο μάτι της», ανέφερε.

Κάτω από την ανάρτησή της, άλλοι γονείς περιέγραψαν παρόμοια περιστατικά, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ως «το πιο τρομακτικό πράγμα».

Η υπόθεση της επτάχρονης Σκάρλετ

Σε άλλο περιστατικό, η επτάχρονη Σκάρλετ Σέλμπι από το Φέστους του Μιζούρι υπέστη σοβαρά εγκαύματα και έπεσε σε κώμα, αφού έβαλε το παιχνίδι NeeDoh στον φούρνο μικροκυμάτων.

Το παιδί είχε προηγουμένως τοποθετήσει το παιχνίδι στην κατάψυξη και στη συνέχεια το θέρμανε για λίγα δευτερόλεπτα, θέλοντας να το κάνει πιο εύπλαστο. Όταν το έβγαλε από τον φούρνο μικροκυμάτων, το παιχνίδι εξερράγη, εκτοξεύοντας καυτό υλικό στο πρόσωπο και στο στήθος της.

Ο πατέρας της, Τζος Σέλμπι, 44 ετών, έτρεξε κοντά της όταν άκουσε, όπως περιέγραψε, μια «ανατριχιαστική κραυγή». Προσπάθησε να αφαιρέσει την καυτή ουσία από το δέρμα και τα ρούχα της, ενώ η μικρή μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί την έθεσαν σε τεχνητό κώμα, καθώς φοβήθηκαν ότι τα εγκαύματα στο στόμα θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρήξιμο και απόφραξη των αεραγωγών. Μήνες μετά το περιστατικό της 1ης Οκτωβρίου, η Σκάρλετ περιμένει να διαπιστωθεί αν θα χρειαστεί μοσχεύματα δέρματος για τα εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού που υπέστη.

Οι γιατροί προειδοποιούν τους γονείς

Οι ειδικοί καλούν τους γονείς να εξηγήσουν στα παιδιά ότι τα παιχνίδια δεν πρέπει να μπαίνουν στον φούρνο μικροκυμάτων, ακόμη κι αν κάτι τέτοιο παρουσιάζεται ως «trend» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δρ. Γουίλιαμ Σάφνερ από το Vanderbilt University Medical Center στο Τενεσί τόνισε ότι τα παιχνίδια δεν έχουν κατασκευαστεί για να θερμαίνονται με αυτόν τον τρόπο.

«Τα παιχνίδια δεν έχουν σχεδιαστεί για να θερμαίνονται σε φούρνο μικροκυμάτων, γι’ αυτό παιδιά και ενήλικες καλούνται να μην το κάνουν. Τραγικά περιστατικά όπως εκρήξεις παιχνιδιών που προκαλούν σοβαρά εγκαύματα μπορούν να συμβούν. Προσοχή, χρειάζεται μεγάλη επιμέλεια», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο δρ. Μάθιου Χάρις, συν-επικεφαλής της παιδιατρικής επείγουσας ιατρικής στο Cohen Children’s Medical Center στη Νέα Υόρκη, εξήγησε ότι τα παιχνίδια μπορεί να περιέχουν πλαστικά ή μεταλλικά στοιχεία, τα οποία διαστέλλονται ή αναφλέγονται όταν θερμανθούν.

«Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη, οδηγώντας σε σοβαρά εγκαύματα και τραυματισμούς. Είναι κρίσιμο οι γονείς να εκπαιδεύουν τα παιδιά όχι μόνο για τον κίνδυνο τοποθέτησης αντικειμένων στον φούρνο μικροκυμάτων, αλλά και ότι ακόμη και ορισμένα πιάτα ή πλαστικά σκεύη μπορεί να αναφλεγούν», επισήμανε.

Η προειδοποίηση της εταιρείας και η απάντηση του TikTok

Η μητέρα της Σκάρλετ, Αμάντα Μπλέικενσιπ, ανέφερε ότι η κόρη της είχε δει βίντεο στο διαδίκτυο με ανθρώπους που έβαζαν το παιχνίδι στον φούρνο μικροκυμάτων και θέλησε να το δοκιμάσει.

Η ίδια καλεί όσους έχουν τέτοια παιχνίδια να τα απορρίψουν, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά.

Η εταιρεία Schylling Toys, που κατασκευάζει τα παιχνίδια NeeDoh, αναγράφει σαφή προειδοποίηση στην ιστοσελίδα της: «ΜΗΝ θερμαίνετε, καταψύχετε ή τοποθετείτε στο φούρνο μικροκυμάτων, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό».

Εκπρόσωπος του TikTok δήλωσε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προωθεί επικίνδυνη συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό παραβιάζει τις οδηγίες της κοινότητας και αφαιρείται από την πλατφόρμα.

Το περιστατικό υπενθυμίζει πόσο γρήγορα μια φαινομενικά αθώα διαδικτυακή τάση μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό κίνδυνο, ειδικά όταν απευθύνεται σε παιδιά που δεν μπορούν πάντα να αντιληφθούν τις συνέπειες μιας τέτοιας πράξης.

