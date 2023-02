Τηλεφωνική επικοινωνία Μπορέλ – Τσαβούσογλου για το σεισμό στην Τουρκία: Η ΕΕ θα συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της χώρας

Με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου επικοινώνησε τηλεφωνικά ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ με αφορμή τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες αρωγής και να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμούς», αναφέρει ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ με ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ εξέφρασε στον κ. Τσαβούσογλου τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του προς στον τουρκικό λαό.

