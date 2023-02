Ξεπέρασαν τις 41.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία μετά τους φονικούς σεισμούς – ΒΙΝΤΕΟ

Πάνω από 41.000 είναι οι νεκροί από τους σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Οι τουρκικές Αρχές σημειώνουν ότι 35.418 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη γειτονική χώρα, ενώ πάνω από 5.800 είναι οι νεκροί στη Συρία.

Δραματική είναι η κατάσταση και στις δύο χώρες μετά τους φονικούς σεισμούς, με την οργή για τις κυβερνήσεις Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Μπασάρ αλ-Άσαντ να κλιμακώνεται.

Απελπιστική η εικόνα στην Καχραμανμαράς

Οι εκσκαφείς έχουν αρχίσει να καθαρίζουν τα ερείπια στην Καχραμανμάρας της Τουρκίας, καθώς οι διασώστες ολοκληρώνουν τις προσπάθειες έρευνας στην πληγείσα πόλη.

Η Στέφανι Ντέκερ του Al Jazeera, με φόντο ένα ισοπεδωμένο κτίριο, μεταδίδει ότι αυτοί που ανασύρονται από τα συντρίμμια είναι νεκροί.

«Αυτή η πόλη έχει γίνει ένα μαζικό νεκροταφείο. Έτσι είναι σε όλες τις περιοχές της πόλης», είπε, ενώ στεκόταν ανάμεσα σε σωρούς από μπάζα και σιδερόβεργες. «Και τα κτίρια που στέκονται είναι διαλυμένα. Είναι δομικά ανασφαλή. Οι κάτοικοί τους δεν θα μπορέσουν ποτέ να επιστρέψουν στα σπίτια τους», τόνισε.

«Οι άνθρωποι εδώ είναι συντετριμμένοι. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι συνέβη αυτό», πρόσθεσε.

Αγανάκτηση στη Συρία

«Κανένας δεν μας βοηθάει», είναι αυτό που ακούγεται από κάθε περιοχή της βορειοδυτικής Συρίας αφού η βοήθεια φτάνει με το «σταγονόμετρο».

Στην πόλη Τζιντιρές, η οποία ελέγχεται από τους αντάρτες, οι διασώστες αν και έχουν κάνει έκκληση για βαρύ εξοπλισμό δεν έχουν λάβει ακόμη τίποτα, καθώς συνεχίζουν να απομακρύνουν τα εναπομείναντα πτώματα από τα ερείπια.

«Πέρα από τα σύνορα στη νότια Τουρκία, αγνοούμενοι επιζώντες εξακολουθούν να βρίσκονται ζωντανοί και να ανασύρονται από τα ερείπια. Αλλά εδώ στη βορειοδυτική Συρία, η προσπάθεια έρευνας και διάσωσης διακόπηκε την πέμπτη ημέρα, επειδή οι διασώστες δεν είχαν τα μέσα που λένε ότι θα μπορούσαν να σώσουν πολλές ζωές», δήλωσε η Ζέινα Κοντρ του Al Jazeera, σε ρεπορτάζ από την Τζιντιρές.

Ένα πρώτο κονβόι με βοήθεια του ΟΗΕ εισήλθε στην ελεγχόμενη από τους αντάρτες βορειοδυτική Συρία από την Τουρκία μέσω του νεοανοιγμένου περάσματος Μπαμπ Αλ – Σαλάμ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ συμφώνησε τη Δευτέρα να επιτρέψει την είσοδο βοήθειας του ΟΗΕ από την Τουρκία μέσω δύο ακόμη συνοριακών διαβάσεων, σηματοδοτώντας μια αλλαγή για τη Δαμασκό, η οποία αντιτίθεται εδώ και καιρό στις διασυνοριακές παραδόσεις βοήθειας στον θύλακα των ανταρτών.

Σχεδόν 9 εκατομμύρια άνθρωποι στη Συρία επλήγησαν από τον σεισμό, ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς απηύθυναν έκκληση χρηματοδότησης ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ανέσυραν ζωντανούς 200 και πλέον ώρες μετά τον σεισμό

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι στην Καχραμανμαράς ανέσυραν την Τρίτη, πάνω από 200 ώρες μετά τον σεισμό, δύο αδέλφια, 17 και 21 ετών, από μια πολυκατοικία που κατέρρευσε στην πόλη, όπως έγινε και στην Αντιόχεια (ή Αντάκεια) με ένα Σύριο και μια νεαρή γυναίκα να απεγκλωβίζονται.

Στη συνέχεια διασώθηκε μια γυναίκα, 77 ετών, στην Αντιγιαμάν 212 ολόκληρες ώρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου. Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

77-year-old woman rescued in 212th hour of earthquake in Adıyaman

Rescuers and relatives of woman hugged and congratulate each other after saving her after she was trapped in rubble for 9 days

🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/8HDXLlYPZP

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 14, 2023