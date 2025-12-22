Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Στάρμερ, τι συζήτησαν

Η παρέμβαση του Στάρμερ είχε σαφή στόχο να υπενθυμίσει στον Τραμπ την ανάγκη να παραμείνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενεργοί στις συνομιλίες

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Στάρμερ, τι συζήτησαν
22 Δεκ. 2025 13:08
Pelop News

Την ευκαιρία να μιλήσουν τηλεφωνικά είχαν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό στο Μαϊάμι.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέδειξε την ανάγκη για μια «δίκαιη» και «διαρκή» ειρήνη. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο άνδρες «ξεκίνησαν κάνοντας μια ανασκόπηση των εξελίξεων στον πόλεμο στην Ουκρανία», προτού ο Στάρμερ ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο για τις τρέχουσες ενέργειες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ωστόσο, όπως σημειώνουν Βρετανοί αναλυτές, πίσω από τις επίσημες ανακοινώσεις κρύβεται η έντονη ανησυχία των Ευρωπαίων ηγετών. Η παρέμβαση του Στάρμερ είχε σαφή στόχο να υπενθυμίσει στον Τραμπ την ανάγκη να παραμείνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενεργοί στις συνομιλίες.

Στρέφοντας το βλέμμα στη Μέση Ανατολή, Τραμπ και Στάρμερ συζήτησαν εκτενώς την κατάσταση επί του πεδίου στη Λωρίδα της Γάζας. Η συνομιλία εστίασε στις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Σημαντικό μέρος της ατζέντας κατέλαβε και η διπλωματική ενίσχυση των σχέσεων Λονδίνου και Ουάσινγκτον. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο Τραμπ για τον διορισμό του Κρίστιαν Τέρνερ στη θέση του νέου Βρετανού Πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε πως ο συγκεκριμένος διορισμός αναμένεται να εμβαθύνει περαιτέρω τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:47 Μαρινάκης για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών: «Καμία εκδικητική ενέργεια – το κράτος οφείλει να ελέγχει»
13:37 Ο Προμηθέας γιορτινό τραπέζι με δώρα κι ευχές – Φωτογραφίες
13:36 Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ
13:30 Κόντρα Πλεύρη – Δούκα μετά το street party: Καταγγελία για ακύρωση επίσκεψης χορωδίας
13:27 Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Στα όρια της επιβίωσης ο πρωτογενής τομέας
13:24 Χριστουγεννιάτικο πάρτι γεμάτο μουσική και χαμόγελα με τους Xanazoo στην Κάτω Αχαΐα
13:21 Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ
13:16 Μαρινάκης για αγρότες και ελέγχους: «Δεν διώκει η κυβέρνηση – Να επιστραφούν τα κλεμμένα»
13:13 Όταν η αγάπη έγινε πρωταγωνίστρια: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ «Άμπετ Χασμάν» γέμισαν το Λιθογραφείο Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
13:08 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Στάρμερ, τι συζήτησαν
13:07 Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Κλήσεις με SMS και ηλεκτρονικές ενστάσεις
13:00 Σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Πάτρα και το διήμερο 23- 24 Δεκεμβρίου
13:00 Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις
12:56 Μητσοτάκης από Ραμάλα: Στήριξη στη λύση των δύο κρατών και έτοιμη η Ελλάδα για ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα
12:54 Προμηθέας: Οι τρεις μάγοι με τα δώρα και το 2026
12:52 Στη φυλακή 28χρονος από το Ηράκλειο μετά από καταγγελία ανήλικης για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία μέσω social με την 15χρονη και οι φωτογραφίες
12:48 Παιδικά χαμόγελα, θέατρο και δώρα στη γιορτή των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ
12:47 Στα 22,25 δις. οι τουριστικές εισπράξεις στο 10μηνο
12:43 «Πάγωσαν» περιουσιακά στοιχεία αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη: Επείγουσα εισαγγελική διάταξη
12:39 «Αυτές τις γιορτές η αξία μένει στον τόπο μας»: Καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς από το Επιμελητήριο Αχαΐας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ