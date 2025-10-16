Τιμές σούπερ μάρκετ: Ποιο προϊόν μειώθηκε σε ποσοστό έως 35%

Τοποθετούνται σταδιακά οι σημάνσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, για τη μείωση τιμών προϊόντων.

Σούπερ Μάρκετ
16 Οκτ. 2025 7:40
Pelop News

Σταδιακά μπαίνουν οι σημάνσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ στα προϊόντα που μειώνονται οι τιμές.

Σούπερ Μάρκετ: Μειώνονται οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, η λίστα των προϊόντων

Αναλυτικότερα η μείωση των τιμών κυμαίνεται από 2% έως 35% με την μεσοσταθμική πτώση να φτάνει στο  8%, επιβεβαιώνοντας το χθεσινό δημσοείυμα του enikonomia.gr.

Στα τυριά καταγράφονται οι μεγαλύτερες μειώσεις σε ποσοστό έως 35%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την μείωση των τιμών σε 2.180 προϊόντα.

Αναλυτικότερα οι μειώσεις σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και επώνυμα είναι οι εξής:

Ιδιωτική ετικέτα: 1.356 κωδικοί (62%)

Επώνυμα: 824 κωδικοί (38%)

Σύνολο: 2.180 κωδικοί

 

Ποσοστά μειώσεων

5-10%: 1.050 κωδικοί

10%-20%: 390 κωδικοί

20-30: 120 κωδικοί

 

Κατηγορίες προϊόντων

 

Αλάτι: 10 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 6 κωδικοί: 5%

Επώνυμα -4 κωδικοί: 5%-8%

 

Αλεύρι: 17 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 10 κωδικοί: 5%-6%

Επώνυμα -7 κωδικοί: 5%-12%

 

Αλλαντικά: 62 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 41 κωδικοί: 5%-10%

Επώνυμα -21 κωδικοί: 2% -30%

 

Απορρυπαντικά-καθαριστικά – 168 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 120 κωδικοί: 4%-11%

Επώνυμα – 48 κωδικοί: 3% -30%

 

Γαλακτοκομικά – 23 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 4 κωδικοί: 5%-8%

Επώνυμα – 19 κωδικοί: 5% -13%

 

Γιαούρτια- 30 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 7 κωδικοί: 4%-6%

Επώνυμα – 23 κωδικοί: 3% -13%

 

Γλυκά-σοκολάτες – 158 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 90 κωδικοί: 5%-12%

Επώνυμα – 68 κωδικοί: 5% -17%

 

Διάφορα τρόφιμα: 226 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 162 κωδικοί: 5%-14%

Επώνυμα – 64 κωδικοί: 3% -12%

 

Είδη νοικοκυριού: 591

Ιδιωτική ετικέτα – 496 κωδικοί: 5%-10%

Επώνυμα – 95 κωδικοί: 3% -10%

 

Είδη πρωϊνού-δημητριακά: 56 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 37 κωδικοί: 5%-10%

Επώνυμα – 19 κωδικοί: 3% -20%

 

Έλαια-λίπη: 11 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 6 κωδικοί: 5%

Επώνυμα – 5 κωδικοί: 5% -16%

 

Ζυμαρικά: 38 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 13 κωδικοί: 5%

Επώνυμα – 19 κωδικοί: 3% -13%

 

Κατεψυγμένα τρόφιμα: 89 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 46 κωδικοί: 5%-20%

Επώνυμα – 43 κωδικοί: 3% -8%

 

Καφές: 8 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα -6 κωδικοί: 5%-7%

Επώνυμα – 2 κωδικοί: 5%-8%

 

Νωπό κρέας: 3 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 1 κωδικός: 7%

Επώνυμα – 2 κωδικοί: 5% -7%

 

Όσπρια: 16 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 13 κωδικοί: 5%-7%

Επώνυμα – 3 κωδικοί: 3%

 

Πάνες μωρών: 14 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 5 κωδικοί: 5%

Επώνυμα – 10 κωδικοί: 3% -5%

 

Προϊόντα άρτου: 57 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 27 κωδικοί: 5%-7%

Επώνυμα – 30 κωδικοί: 5% -20%

 

Ρύζι: 12 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 11 κωδικοί: 5%-10%

Επώνυμα – 1 κωδικός: 13%

 

Τυριά: 34 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 10 κωδικοί: 5%-23%

Επώνυμα – 24 κωδικοί: 3% -35%

 

Χαρτικά: 24 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 24 κωδικοί: 5%-8%

Επώνυμα – 0 κωδικοί

 

Χυμοί: 35 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 7 κωδικοί: 5%-7%

Επώνυμα – 28 κωδικοί: 3% -10%

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:24 Πάτρα: Συλλήψεις για ναρκωτικά – 16χρονος με κάνναβη και άνδρας με ηρωίνη στα χέρια της ΕΛΑΣ
12:21 Αυξήσεις ως και 1.036% στους νέους οπλίτες με το νέο ΦΕΚ, δείτε τι αλλάζει
12:18 Πάτρα: Πουλούσε προϊόντα παράνομα και “ντύθηκε” με τα στοιχεία άλλου αλλοδαπού
12:12 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: «TELL ME» του Γιώργου Μαραζιώτη – Η φωνή των εργαζομένων
12:11 Mέσω ΕΣΠΑ η χρηματοδοτούνται ΑΕΙ για δράσεις ισότητας φύλων-Ανάμεσα τους και το Πανεπιστήμιο Πάτρας
12:09 Ανήλικος «μακρυχέρης» στο Αίγιο: Έκλεβε μηχανάκια και τα έκρυβε στο σπίτι του – Δικογραφία και για τη μητέρα του
12:07 Άδωνις Γεωργιάδης: «Η αριστερά πουλάει μιζέρια – Δεν μπορούν να χαρούν ούτε μια μέρα χαράς»
12:01 Η ΓΑΙΑΟΣΕ παραδίδει το τροχαίο υλικό στον ΟΣΕ – Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ
12:00 Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ στην μάχη με Χανιά
11:55 Ρόδος: Μάχη για τη ζωή του 3χρονου κοριτσιού που ανασύρθηκε αναίσθητο από πισίνα – Υποβλήθηκε σε επέμβαση για εγκεφαλικό οίδημα
11:54 Η Ουκρανία χτύπησε διυλιστήριο της Ρωσίας
11:49 Δείτε ποιος είναι ο Πατρινός που συνεχίζει στο «τιμόνι» του ΠΑΣΑΠΠ
11:49 Αίγιο: 15χρονος έκλεψε μηχανή και κυκλοφορούσε ανενόχλητος – Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του
11:46 Ευζώνοι Κιλκίς: Εξιχνιάστηκε σε λίγες ώρες η δολοφονία 35χρονου – Αναζητείται 26χρονος Πακιστανός
11:40 Αμαλιάδα: Τρεις συλλήψεις για την ληστεία στο κοσμηματοπωλείο – Η σπείρα πουλούσε τη λεία στην Ομόνοια
11:33 Χαλκίδα: Μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα στο σχολείο – Οργή γονέων για τις υποδομές
11:29 Τέλος εποχής για τη ΓΑΙΑΟΣΕ
11:26 Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Γεωργάτο
11:24 Εδιμβούργο: Η ωραιότερη πόλη της Σκωτίας
11:23 Στην Πάτρα τραγούδησαν ξανά τον Μίκη: Συναυλία αφιέρωμα στην Περιβόλα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ