Τιμητική αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Σε πανηγυρικό κλίμα και με τη συμμετοχή πλήθους εκπροσώπων της πανεπιστημιακής, θεσμικής και κοινωνικής ζωής, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η τελετή αναγόρευσης του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιήθηκε η αναγόρευση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, σε μια τελετή που αποτέλεσε κορυφαία ακαδημαϊκή στιγμή για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα.

Την έναρξη της τελετής έκανε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο οποίος καλωσόρισε θερμά τον τιμώμενο ιεράρχη, υπογραμμίζοντας ότι με την απονομή του τίτλου τιμάται ένας διακεκριμένος θεολόγος, πανεπιστημιακός δάσκαλος και άνθρωπος της προσφοράς. Όπως ανέφερε, η πορεία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου αποτελεί παράδειγμα σύνδεσης της γνώσης με την πνευματικότητα και την κοινωνική ευαισθησία, αξίες που υπηρετεί διαχρονικά το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθηγητή Κωνσταντίνο Κουνετά, καθώς και από την Πρόεδρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθηγήτρια Ήρα Αντωνοπούλου, οι οποίοι στάθηκαν στη συμβολή του Αρχιεπισκόπου στην προώθηση της παιδείας, του διαλόγου και της διαπολιτισμικής συνύπαρξης.

Το πολυσχιδές έργο και την ακαδημαϊκή διαδρομή του τιμώμενου παρουσίασε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος, κα Νίκη Γεωργιάδου, ενώ στη συνέχεια αναγνώσθηκε το ψήφισμα και ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα από τον Πρύτανη. Η επίδοση του επιτηβενίου στον Αρχιεπίσκοπο πραγματοποιήθηκε από τον κ. Μπούρα, ενώ την αναγόρευση ολοκλήρωσε η Πρόεδρος του Τμήματος, κα Ήρα Αντωνοπούλου.

Στην ομιλία του με τίτλο «Ο ρόλος της θρησκείας στη σύγχρονη κοινωνία», ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ευχαρίστησε θερμά τις πρυτανικές αρχές και το Τμήμα για την τιμή που του αποδόθηκε, σημειώνοντας τη βαρύνουσα σημασία του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα για κάθε πανεπιστημιακό. Τόνισε τη σημασία της θρησκευτικής πίστης για την ανθρώπινη ύπαρξη και την κοινωνική συνοχή, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία θρησκείας και επιστήμης μπορεί να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις προκλήσεις της εποχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μετανεωτερικότητα, επισημαίνοντας ότι δεν αποτελεί εχθρό της πίστης, αλλά πεδίο αναστοχασμού και αναζήτησης νοήματος, τονίζοντας πως η θρησκεία καλείται σήμερα να συνομιλήσει δημιουργικά με την αμφιβολία, την ελευθερία και την ευθύνη του σύγχρονου ανθρώπου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από τον Βυζαντινό Χορό της «Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών», που απέδωσε ύμνους σε πλήρη αρμονία με το κατανυκτικό και πνευματικό κλίμα της τελετής.

Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δικαιοσύνης και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και πολυάριθμα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και πλήθος πολιτών. Η αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής σε Επίτιμο Διδάκτορα αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το Πανεπιστήμιο Πατρών και την πόλη, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Ιδρύματος στην εξωστρέφεια, τον πλουραλισμό ιδεών και την κοινωνική προσφορά στη Δυτική Ελλάδα.

