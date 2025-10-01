Τιμολόγια ρεύματος Οκτωβρίου: Ανακοινώθηκαν οι τιμές του μεγαλύτερου παρόχου

Τιμολόγια ρεύματος Οκτωβρίου: Ανακοινώθηκαν οι τιμές του μεγαλύτερου παρόχου
01 Οκτ. 2025 13:40
Δίχως καμία αύξηση, καθώς απορρόφησε το σύνολο της ανόδου στη χονδρική τιμή ρεύματος, διατηρούνται τα πράσινα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Οκτώβριο.

Οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι αναρτήθηκαν στο site της επιχείρησης και δίνουν:

Το κυμαινόμενο Γ1/Γ1Ν πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,129 €/kWh, όπως και τον Σεπτέμβριο.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Οκτώβριο παραμένει στα 11,48 λεπτά/kWh, δίνοντας πλεονέκτημα στους καταναλωτές με διζωνικούς μετρητές.

Το κίτρινο κυμαινόμενο myHome4all διαμορφώνεται στα 11,9 λεπτά/kWh.

Για τα μπλε τιμολόγια:
Το myHomeEnter (12μηνο πρόγραμμα) παραμένει στα 14,5 λεπτά/kWh.

Το myHomeOnline (ψηφιακό πρόγραμμα) παραμένει στα 14,2 λεπτά/kWh.

Το myHomeEnterTwo προσφέρει χρέωση 9,5 λεπτά/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Παράλληλα, η εταιρεία λανσάρει το νέο σταθερό πρόγραμμα myHome Plan, με στόχο τις οικογένειες που επιθυμούν σταθερό κόστος ενέργειας κάθε μήνα. Το πακέτο συνοδεύεται από προνόμια και εκπτώσεις μέσω του προγράμματος επιβράβευσης myRewards Coupons (φαγητό, ταξίδια, κ.ά.).

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, μεσοσταθμικά το Γ1 παραμένει το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο της αγοράς για το 2025, ενώ μόνο μέσα στο έτος η εταιρεία έχει προχωρήσει σε εκπτώσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας τους πελάτες της.
