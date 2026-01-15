Την Κυριακή η κοπή της πίτας της Πολυφωνικής Πατρών

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Πολυφωνικής Πατρών θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, την Κυριακή 18/01/2026.

Την Κυριακή η κοπή της πίτας της Πολυφωνικής Πατρών
15 Ιαν. 2026 10:55
Pelop News

Μια ιδιαίτερη εκδήλωση ετοιμάζει η Πολυφωνική Πατρών, για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, την Κυριακή 18/01/2026, στις 7.30 το απόγευμα, παρουσία των μελών και φίλων της.

Στην ευλογία της πίτας, θα ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός (Διεύθυνση: Γιάννης Κόττορος), ενώ το μουσικό μέρος της εκδήλωσης, η Προπαιδική Χορωδία  του Οργανισμού (Διεύθυνση: Μαριαλένα Μπόκαρη, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά).

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής αυτής εκδήλωσης, θα γίνει ο καθιερωμένος Διοικητικός απολογισμός από τον Πρόεδρο του ΔΣ., Γιάννη Κόττορο, ενώ θα παρουσιαστούν και τα καλλιτεχνικά πεπραγμένα του Οργανισμού επί οθόνης, από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, Μο Σταύρο Σολωμό.

Θα τιμηθούν για την μακρόχρονη θητεία και προσφορά τους στον Οργανισμό, ο καθηγητής κιθάρας του Ωδείου της Πολυφωνικής, Ανδρέας Μπένος και το μέλος της Μικτής Χορωδίας  και ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, Μάκης Πομώνης.

Το Σάββατο το βράδυ στην Τελετή Έναρξης της Πατρινής Αποκριάς στην Πλατεία Γεωργίου, μεταξύ των άλλων, θα λάβει μέρος η Νεανική Χορωδία το ανδρικό τμήμα της Μικτής Χορωδίας του Οργανισμού, αλλά και μαγνητοσκοπημένα η Προπαιδική Χορωδία της Πολυφωνικής στο δρώμενο που έχει ετοιμαστεί από την ΚΕΔΗΠ- Καρναβάλι Πάτρας.

