Tην Κυριακή η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας «Φειδιππίδης» προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους δρομείς στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 18:00, στην Αίθουσα Τύπου «Αλέκα Σικούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει μια ανασκόπηση της επιτυχημένης περσινής χρονιάς για τον Σύλλογο, θα ανακοινωθούν οι δράσεις για το 2026, και θα βραβευτούν μέλη του «Φειδιππίδη» για την προσφορά και το παράδειγμά τους.

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιούνται ανανεώσεις εγγραφών των μελών του Σ.Μ.ΑΧ. «Φειδιππίδης» για το 2026, καθώς και εγγραφές νέων μελών. Η εκδήλωση θα κλείσει με κλήρωση μεταξύ των μελών του Συλλόγου με δώρα-έκπληξη.

