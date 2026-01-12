Την παραίτηση Καρυστιανού ζητούν τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

Τα μέλη του ΔΣ του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών ζητούν από τη Μαρία Καρυστιανού να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου έπειτα από την ανακοίνωση της απόφασής της να προχωρήσει σε κόμμα.

Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους, δεν πάνε στον Μητσοτάκη, αποφάσισαν κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απηύθυναν επιστολή στην κυρία Καρυστιανού ήδη από το Σάββατο, στην οποία αφού την ευχαριστούν για όσα έχει κάνει έως τώρα, της ζητούν να αποχωρήσει από την προεδρία.

Όπως είπε στο protothema ο κ.Παύλος Ασλανίδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, η θητεία της κυρίας Καρυστιανού λήγει τον Μάρτιο. Ωστόσο, από τη στιγμή που προχωρά σε κόμμα, επρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί, αφού η ιδιότητα της προέδρου δεν συνάδει με την ιδιότητα της πολιτικού.

Πάντως, νωρίτερα σήμερα, σε τηλεοπτική της συνέντευξη η κυρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι θα παραιτηθεί από τον Σύλλογο «εφόσον της ζητηθεί επισήμως, μέσα από τη νορμάλ διαδικασία, μέσα από μια γενική συνέλευση και υτο αποτέλεσμα της συνέλευσης». «Ο λόγος που δεν παραιτούμαι από μόνη μου είναι ότι εγώ παραμένω πιστή σ’ αυτά που πορίζει ο σύλλογος, ως προς τον σκοπό της δημιουργίας και της ύπαρξής του. Δεν έχω αλλάξει καθόλου. Από μένα δεν θα ακούσετε το υβρεολόγιο που χρησιμοποιούν κάποιοι συγγενείς, το οποίο ταιριάζει με το υβρεολόγιο της ΝΔ, καλά, και των υπόλοιπων κομμάτων πλέον, δεν θα το ακούσετε, ούτε θα ακούσετε από μένα ότι με λίγο σμπρώξιμο η Δικαιοσύνη θα λειτουργήσει. Γιατί εγώ έχω κάνει πάρα πολύ σμπρώξιμο, όχι λίγο, και ειδα ότι η Δικαιοσύνη παραμένει σταθερά ακλόνητη στη συγκάλυψη.

Η Μαρία Καρυστιανού απάντησε σήμερα και στα πυρά που δέχθηκε από συγγενείς θυμάτων. Από μένα δεν θα ακούσετε το υβρεολόγιο που χρησιμοποιούν κάποιοι συγγενείς το οποίο ταιριάζει με αυτό που χρησιμοποιούν πλέον όλα τα κόμματα είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να καταλάβω αν τελικά πραγματικά καταφέρουν οι Πολίτες να μπουν στη Βουλή, αυτό πώς ακριβώς θα μπει εμπόδιο στον αγώνα των Τεμπών;»

Απαντώντας τέλος στην κριτική που δέχθηκε από τον Χρήστο Κωνσταντινίδη ιδρυτικό στέλεχος του συλλόγου των Τεμπών σημείωσε ότι πλέον δε θα δείξει καμία ανοχή σε οποιονδήποτε προσπαθεί να στηλιτεύσει και να αμαυρώσει τον δικό της αγώνα. «Βλέπω κάποιους ανθρώπους να μου επιτίθενται και δεν καταλαβαίνω γιατί», είπε.

