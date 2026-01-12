Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους, δεν πάνε στον Μητσοτάκη, αποφάσισαν κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες και τίναξαν στον αέρα τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αγρότες: Αρνητική εισήγηση για συνάντηση με Μητσοτάκη και κλιμάκωση με νέα μπλόκα από τους «σκληρούς» της Θεσσαλίας

Πλέον σε τροχιά κλιμάκωσης οδηγούνται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς στο συντονιστικό των 57 μπλόκων αποφασίστηκε να μην πάνε στην προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα αύριο και να προχωρήσουν σε ενίσχυση των κινητοποιήσεων με νέα μπλόκα και περαιτέρω δράσεις.

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες είχαν εκφραστεί σοβαρές αντιρρήσεις από τα λεγόμενα «σκληρά μπλόκα» της Θεσσαλίας, τα οποία αμφισβητούν τον τρόπο εκπροσώπησης στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Αγρότες από περιοχές όπως η Νίκαια και ο Πλατύκαμπος είχαν διαμηνύσει ότι δεν προτίθενται να περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου εάν δεν γίνει δεκτή η αντιπροσωπεία που οι ίδιοι προτείνουν.

Υπενθυμίζεται ότι το Μέγαρο Μαξίμου είχε αποδεχθεί τη διεξαγωγή δύο διαδοχικών συναντήσεων, με δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες των 20 ατόμων: μία με αγρότες και μία δεύτερη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η κυβέρνηση είχε ζητήσει να μην συμμετέχουν πρόσωπα με ποινικές εκκρεμότητες, όρος που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε μέρος του αγροτικού κόσμου.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισήγηση για μη μετάβαση στην Αθήνα και για περαιτέρω μπλόκα έρχεται ως συνέχεια της σκληρής γραμμής που εισηγούνται συγκεκριμένοι πυρήνες των κινητοποιήσεων.

