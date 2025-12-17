Την Πέμπτη η κηδεία του Αλμπέρτο Εσκενάζυ στη Ριτσώνα

Το τελευταίο αντίο θα πουν στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στα 73 του χρόνια μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μια ανάρτηση στο Facebook. Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο , έναν τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας αύριο Πέμπτη στη 1.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό…».

