Tips για όσα πρέπει να περιλαμβάνει το Πασχαλινό τραπέζι

Σε λίγες ώρες όλες οι οικογένειες θα μαζευτούν για φάνε το μεσημέρι στο πασχαλινό τραπέζι ώστε να γιορτάσουν την ανάσταση του Χρίστου.

Σίγουρα στο τραπέζι της πιο μεγάλης μας γιορτής, έκτος από αρνί θα σερβίρει κυρίως, άφθονη αγάπη. Και η αγάπη, δεν χρειάζεται πολλά. Μόνο τη γεύση της ψυχής, που γιορτάζει τη δική της ανάταση, παρέα με την ανάσταση της φύσης, που τώρα βάζει στο τραπέζι τα πιο δροσερά χόρτα και λαχανικά της άνοιξης, τα χλωρά, φρέσκα τυριά, τα κατσικάκια και τα αρνάκια του γάλακτος, τις γαλατόπιτες και τις μυζηθρόπιτες με το καλύτερο γάλα της χρονιάς.

Όσο ψήνεται το αρνάκι, σου έχουμε ένα οδηγό για τα γύρω – γύρω, για να μην χαθείς σε όσα έχεις να φροντίσεις.

Αρκεί να κοιτάξεις γύρω σου την ανοιξιάτικη ανθισμένη φύση για να εμπνευστείς: πράσινο της χλόης, κόκκινο της παπαρούνας, κίτρινο της μαργαρίτας. Το τραπέζι σου αποζητά ένα κόκκινο ή κίτρινο τραπεζομάντιλο, που θα κάνει ωραία αντίθεση με το κόκκινο των αυγών, κόκκινες ή κίτρινες πετσέτες και ένα ωραίο σερβίτσιο. Το πράσινο καλύτερα να το αποφύγεις, καθώς ασυνείδητα παραπέμπει στα Χριστούγεννα του έλατου και της τσόχας.

Το μεσημεριανό και πιο χαλαρό σκηνικό, σε αφήνει ελεύθερο να παίξεις με τα χρώματα, να βάλεις πιάτα και ποτήρια σε διαφορετικά μονοχρωματικά ή λουλουδάτα μοτίβα.

Ελλήνων Πάσχα: Γεύσεις, ιστορίες και έθιμα μιας γιορτής που ξεχειλίζει από παράδοση

Αν προτιμάς μια πιο παραδοσιακή εκδοχή, ένα ωραίο λευκό τραπεζομάντιλο θα λειτουργήσει σαν ιδανικός καμβάς για να αναδείξει τις πολύχρωμες πετσέτες, τα λουλούδια και τα κόκκινα αυγά. Το «κοφτό» από την προίκα της μαμάς, είναι ό,τι πρέπει!

Για το κέντρο του τραπεζιού, ακόμη και στην καρδιά της πόλης, η φύση έχει φροντίσει για σένα: ο αγρός ή το πάρκο της γειτονιάς διαθέτουν άφθονες πρασινάδες που θα μπλέξεις σε βάζα με αγριολούλουδα, μαργαρίτες, ανεμώνες και παπαρούνες. Ψάθινα καλαθάκια με τσουρέκια και κόκκινα αυγά θα ολοκληρώσουν το πνεύμα της ημέρας.

Ακόμη κι αν ο καιρός το επιτρέψει και το τραπέζι στρωθεί εξοχικά, σε μια τόσο μεγάλη γιορτή καλό είναι να βγάλεις το καλό σου σερβίτσιο, ωραία ποτήρια και να αποφύγεις ο,τιδήποτε πλαστικό και μιας χρήσης. Μια φορά ανασταινόμαστε το χρόνο και αξίζει να αναστηθούμε μέσα στην ομορφιά!

Τα προκαταρκτικά

Το απεριτίφ είναι το απαραίτητο της Λαμπρής! Όσο ροδοκοκκοκινίζει ο οβελίας ή το αρνάκι στο φούρνο, η αναμονή χρειάζεται το τσιπουράκι της. Επίσης ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζονται και οι ψήστες του οβελία για τον κόπο τους. Το τσιπουράκι, που μπορεί να είναι και ούζο ή μπίρα, θέλει τον μεζέ του.

Τα κρεμμύδια που ψήνονται ολόκληρα στο αλουμινόχαρτο δίπλα στο κρέας ή στη χόβολη του οβελία, γίνονται ένας νοστιμότατος μεζές με λαδόξιδο και αλάτι. Ολόγλυκα και ξεροψημμένα στις άκρες, μπορούν να κλέψουν την παράσταση και από το ίδιο το αρνί. Το ίδιο και τα μικρά καροτάκια της άνοιξης που θα ψηθούν επίσης ολόκληρα και οι πιπεριές Φλωρίνης.

Ο μεζές λαχταρά οπωσδήποτε τα νόστιμα λευκά τυριά της εποχής, τη μυζήθρα, το ανθότυρο, ένα αλοιφωτό τσαλαφούτι ή οποιοδήποτε κρεμώδες ελληνικό τυρί. Τα συνοδεύεις με κριτσίνια, ιδανικά με πασχαλινή κουλούρα αλλά ωραιότατα ταιριάζουν και με τσουρέκι σε ένα κοντράστ γλυκού-αλμυρού.

Μπορείς να εκμεταλλευτείς το φούρνο ή τη χόβολη για να ψήσεις ολόκληρες μελιτζάνες. Τις ξεφλουδίζεις και ανακατεύεις την ψύχα τους με αλάτι, ξύδι, λεμόνι, ρίγανη, μαϊντανό και ελαιόλαδο, αν θέλεις και τριμμένη φέτα, για την πιο νόστιμη ζεστή, μελιτζανοσαλάτα.

Τα τουρσιά της εποχής, κρίταμα, βολιώτικα τσιτσίραβλα, αγκιναράκια και ψητές πιπεριές Φλωρίνης, καρδιές μαρουλιού και αντζούγιες χωράνε στο πιατάκι του μεζέ μαζί με τις ελιές και τα ντοματίνια.

Το αυγό, που συμβολίζει τον κύκλο της ζωής, είναι το απαραίτητο του πασχαλινού τραπεζιού και η αυγοσαλάτα ένας νόστιμος τρόπος να αξιοποιήσεις τα κόκκινα αυγά, που ούτως ή άλλως πάντοτε περισσεύουν από το τσούγκρισμα της Ανάστασης. Η καλύτερη στιγμή του αυγού, είναι στο απεριτίφ. Πολύ απλά, μπορείς να το σερβίρεις με αλατοπίπερο και ελαιόλαδο, ίσως και με ελάχιστο λεμόνι – αυτή είναι η αρχή και μόνο για δεκάδες αυγοσαλάτες που γίνονται με ό,τι έχει το ψυγείο.

Και μια συμβουλή: επειδή η μέρα γιορτάζει κυρίως το κρέας και το τραπέζι που θα ακολουθήσει θα γεμίσει με τη χάρη του, καλό είναι να αποφύγεις τα πολλά παστά και ψαρικά στο μεζεδάκι του απεριτίφ.

Οι πίτες

Πασχαλινό τραπέζι χωρίς πίτα, δεν γίνεται. Επειδή, όμως, το αρνί είναι αρκετά έντονο σαν γεύση, σ’ αυτή τη γιορτή θα αποφύγεις τις κρεατόπιτες και τις κοτόπιτες. Θα ταιριάξει καλύτερα μια τυρόπιτα. Τα υπέροχα φρέσκα ελληνικά τυριά που γίνονται με το παχύ γάλα της άνοιξης, είναι ο-επιτυχημένος-μονόδρομος της πασχαλιάτικης πίτας.

Και μία σημείωση: τα κόκκινα αυγά, ιδιαίτερα τα σπασμένα, δεν συντηρούνται για πολύ. Μια πίτα θα τα ανακυκλώσει έτσι ώστε να μην πετάξεις ούτε ένα!

Η σαλάτα

Τίποτα δεν ταιριάζει περισσότερο με ένα αρνάκι από μια κλασική μαρουλοσαλάτα. Την οποία μπορείς να εμπλουτίσουμε με αγγουράκι, φράουλες, αγκιναράκια ή πολύ απλά, μπόλικα φρέσκα μυρωδικά, όπως δυόσμο, μυρώνια ή μάραθο, αβοκάντο, ξύσμα και φέτες πορτοκάλι ή λεμόνι, αν θέλεις να ξεφύγεις από τα καθιερωμένα.

Η χωριάτικη ή οποιαδήποτε ντοματοσαλάτα είναι εκτός εποχής και κοντράρει με το πνεύμα του οβελία και της άνοιξης. Όταν σκέφτεσαι πασχαλινή σαλάτα, το μυαλό πηγαίνει στα «πράσινα»: κάθε λογής πρασινάδα ή ρόκα.

Εξαιρετική ιδέα για τη σαλάτα της ημέρας είναι η ωμή α λα πολίτα. Λεπτοκομμένα φετάκια αγκινάρας, λωρίδες από καρότο, ωμός αρακάς, μάραθος, άνηθος και φρέσκα κρεμμυδάκια με λεμονάτη σάλτσα είναι αυτό ακριβώς που αποζητά το ψητό αρνάκι.

Δύο πράσινες σαλάτες με διαφορετικά σαλατικά και σως θα κριθούν ευπρόσδεκτες και θα γίνουν ανάρπαστες.

Στο μενού της ημέρας δεν ταιριάζουν οι γλυκές σως. Η κλασική βινεγκρέτ σου λύνει τα χέρια: ¾ φλ. ελαιόλαδο, 1 κ.γ. μουστάρδα, 1 κ.γ. μέλι, χυμό από 1 λεμόνι και 3 κ.σ. ξύδι.

Στην πασχαλινή σαλάτα δεν θα βάλεις τυριά, ξηρούς καρπούς, ρόδι ή γλυκά αποξηραμένα φρούτα, που δεν κολλάνε με τίποτα με ένα κατσικάκι ή ένα αρνάκι της παράδοσης.

Μια βραστή ή ψητή σαλάτα λαχανικών είναι πάντα ευπρόσδεκτη ενώ το λάχανο δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά με το αρνάκι.

Τα συνοδευτικά

Τίποτα δεν ταιριάζει καλύτερα με το αρνάκι από ένα σπιτικό τζατζίκι ή μια ρώσικη σαλάτα με σπιτική μαγιονέζα. Κάνε θέση και για τα δυό στο τραπέζι. Στο οποίο ενίοτε κάποιοι βγάζουν και μαγιονέζα. Όμως, δύο ιδιαίτερα λιπαρά εδέσματα όπως το αρνάκι και η μαγιονέζα δεν κάνουν εύκολα χωριό στο ίδιο πιάτο.

Επίσης, μια ποικιλία από μουστάρδες για κάθε γούστο εντάσσεται στα απολύτως αναγκαία: μία με μέλι, μία με ολόκληρους σιναπόσπορους και κυρίως μία παραδοσιακή ελληνική, αυτή που σε γυρίζει πίσω νοσταλγικά, στις Πασχαλιές της παιδικής σου ηλικίας.

Η πατάτα παραμένει το πλέον εξαίρετο συνοδευτικό για ένα αρνάκι. Ροδοκόκκινη στο φούρνο ή ογκρατέν ή σε μια ζεστή πατατοσαλάτα.

Ζυμαρικά και ρύζι δεν συνηθίζονται, επίσης κάθε λογής συνοδευτικό με λαχανικά, όπως λαδερά κουκιά, καρότα ή αρακάς, αποκλείεται, γιατί θυμίζει τις ημέρες της νηστείας.

