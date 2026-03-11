Τίτλοι τέλους για τη δίκη της Χρυσής Αυγής – Δείτε αναλυτικά τις ποινές

Την απόφασή του για τις ποινές ανακοίνωσε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσή Αυγή, διατηρώντας ουσιαστικά τις ποινές που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως στα μέλη της ηγεσίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, σε κάθειρξη 13 ετών καταδικάστηκε ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης Νίκος Μιχαλολιάκος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ποινή έλαβαν οι Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Γιώργος Γερμενής και Ηλίας Παναγιώταρος.

Κάθειρξη 10 ετών επιβλήθηκε στον Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Για πρώην βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, οι ποινές κυμάνθηκαν από 5 έως 7 έτη. Μεταξύ αυτών, ποινή κάθειρξης 5 ετών επιβλήθηκε στην Ελένη Ζαρούλια, ενώ οι δικηγόροι των καταδικασθέντων επιχειρούν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο φυλάκισης.

Από τους συνολικά 42 καταδικασθέντες κανείς δεν βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα για να ακούσει την τελεσίδικη ετυμηγορία του Εφετείου, με εξαίρεση τον Γιάννης Λαγός.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατήρησε επίσης την πρωτόδικη καταδίκη του Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος είχε κριθεί ένοχος για τη δολοφονία του μουσικού Παύλος Φύσσας. Η ποινή που του επιβλήθηκε παραμένει ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 10 χρόνια φυλάκισης.

