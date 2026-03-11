Τίτλοι τέλους για τη δίκη της Χρυσής Αυγής – Δείτε αναλυτικά τις ποινές
Το Εφετείο διατήρησε τις βαριές ποινές για τη Χρυσή Αυγή. 13 χρόνια στον Νίκο Μιχαλολιάκο
Την απόφασή του για τις ποινές ανακοίνωσε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσή Αυγή, διατηρώντας ουσιαστικά τις ποινές που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως στα μέλη της ηγεσίας.
Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, σε κάθειρξη 13 ετών καταδικάστηκε ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης Νίκος Μιχαλολιάκος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ποινή έλαβαν οι Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Γιώργος Γερμενής και Ηλίας Παναγιώταρος.
Κάθειρξη 10 ετών επιβλήθηκε στον Αρτέμης Ματθαιόπουλος.
Για πρώην βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, οι ποινές κυμάνθηκαν από 5 έως 7 έτη. Μεταξύ αυτών, ποινή κάθειρξης 5 ετών επιβλήθηκε στην Ελένη Ζαρούλια, ενώ οι δικηγόροι των καταδικασθέντων επιχειρούν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο φυλάκισης.
Από τους συνολικά 42 καταδικασθέντες κανείς δεν βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα για να ακούσει την τελεσίδικη ετυμηγορία του Εφετείου, με εξαίρεση τον Γιάννης Λαγός.
Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατήρησε επίσης την πρωτόδικη καταδίκη του Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος είχε κριθεί ένοχος για τη δολοφονία του μουσικού Παύλος Φύσσας. Η ποινή που του επιβλήθηκε παραμένει ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 10 χρόνια φυλάκισης.
Κάνεις ωστόσο από τους 42 συνολικά καταδικαθέντες για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής δεν βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα για να ακούσει την τελεσίδικη ετυμηγορία του Εφετείου. Εξαίρεση αποτελεί ο Ιωάννης Λαγός, ο οποίος βρέθηκε στο δικαστήριο.
Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατήρησε την πρωτόδικη καταδίκη του Γ. Ρουπακιά δολοφόνου του Παύλου Φύσσα σε ισόβια και δέκα έτη κάθειρξη. Με ικανοποίηση άκουσε την απόφαση η μητέρα του αδικοχαμένου μουσικού Μάγδα Φύσσα, η οποία βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα.
Οι ποινές για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης είναι οι ακόλουθες:
Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια
Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια
Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια
Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια
Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια
Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια
Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια
Για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι:
Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση
Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση
Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση
Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση
Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη
Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη
Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη
Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης
Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη
Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση
Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση
Για τη δολοφονία Φύσσα οι ποινές είναι:
Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη
Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη
Ι. Άγγος: 9 έτη
Α. Αναδιώτης: 7 ετη
Γ. Δήμου: 7 έτη
Ε. Καλαρίτης: 9 έτη
Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη
Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη
Α. Μιχάλαρος: 9 έτη
Γ. Πατέλης: 10 έτη
Γ. Σκάλκος: 7 έτη
Γ. Σταμπέλος: 9 έτη
Λ. Τσαλίκης: 9 έτη
Ν. Τσορβάς: 9 έτη
Για την υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων οι ποινές είναι:
Αν. Πανταζής: 10 έτη
Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη
Μ. Ευγενικός: 6 έτη
Θ. Μαρίας: 6
Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη
Για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση οι ποινές είναι:
Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση
Ν. Αποστόλου: 7 έτη
Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση
Β. Ποπορη: 6 έτη
Γ. Τσακανίκας: 5 έτη.
