«Τίτλοι τέλους» για Τομ Κρουζ και Ντε Αρμας

Οι Τομ Κρουζ και Άνα Ντε Άρμας έριξαν τίτλους τέλους στη σχέση τους, που διήρκησε 9 μήνες, σύμφωνα με δημοσίευμα της «The Us Sun». Όπως αποκάλυψε πηγή από το περιβάλλον τους, «Ο Τομ και η Άνα είχαν περάσει όμορφα μαζί, αλλά ο χρόνος τους ως ζευγάρι ολοκληρώθηκε».

Οι δύο ηθοποιοί φέρονται να χώρισαν συναινετικά και να διατηρούν άριστες σχέσεις. «Θα παραμείνουν καλοί φίλοι, απλώς συνειδητοποίησαν ότι δεν θα προχωρούσε και πως είναι καλύτερα έτσι. Η σπίθα είχε σβήσει, αλλά εξακολουθούν να απολαμβάνουν τη συντροφιά ο ένας του άλλου και έχουν φερθεί πολύ ώριμα. Εκείνη, μάλιστα, έχει ήδη επιλεγεί για την επόμενη ταινία του, οπότε θα συνεχίσουν να συνεργάζονται».

Η είδηση του χωρισμού έρχεται λίγο μετά τις φωτογραφίες που δείχνουν την Άνα να γυμνάζεται σε στούντιο της Σάντα Μόνικα, έχοντας στο πλευρό της τον Μάιλς Τέλερ.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του πρώην ζευγαριού έγινε τον περασμένο Ιούλιο, όταν οι δυο τους επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με μια ρομαντική εξόρμηση στο Γούντστοκ του Βερμόντ. Εκεί απαθανατίστηκαν να περπατούν χέρι-χέρι, απολαμβάνοντας την ηρεμία της φύσης.

Πριν από αυτό, είχαν εμφανιστεί μαζί σε συναυλία των Oasis στο Γουέμπλεϊ και είχαν περάσει μερικές ξέγνοιαστες μέρες στη Μενόρκα της Ισπανίας. Η γνωριμία τους έγινε λίγο πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο Λονδίνο.

Στους μήνες που ακολούθησαν, η σχέση τους εξελίχθηκε διακριτικά, με κοινές εξόδους και εμφανίσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Τον Μάιο, ο Τομ Κρουζ και η Άνα Ντε Άρμας έδωσαν το «παρών» στα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Νότινγκ Χιλ, από όπου αποχώρησαν μαζί, προκαλώντας νέα σχόλια. Παρόλα αυτά, καλεσμένοι του πάρτι δήλωσαν τότε πως η σχέση τους έμοιαζε περισσότερο φιλική.

Μετά τον χωρισμό, η Άνα Ντε Άρμας φαίνεται να έχει αφήσει πίσω της την προηγούμενη σχέση και να απολαμβάνει μια πιο χαλαρή περίοδο. Τον Σεπτέμβριο ταξίδεψε στο Πουέρτο Ρίκο, όπου παρακολούθησε συναυλία του Bad Bunny.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, εμφανίστηκε στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας, ανεβάζοντας φωτογραφίες στο Instagram παρέα με φίλους και έναν μυστηριώδη άνδρα, γεγονός που προκάλεσε νέες φήμες για την προσωπική της ζωή.

