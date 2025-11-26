Το 1ο Forum Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ: Νέος θεσμός διαλόγου και γνώσης στην Πάτρα

Η Πανεπιστημιούπολη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου φιλοξενεί ένα ολοήμερο πρόγραμμα συζητήσεων για τον τουρισμό, την υγεία, τη δημόσια διοίκηση και την τεχνητή νοημοσύνη

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 η Πάτρα υποδέχεται το 1ο Forum Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, μία νέα ετήσια διοργάνωση που φιλοδοξεί να αποτελέσει θεμέλιο σκέψης, διαλόγου και προόδου για κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, την οικονομία και τους θεσμούς.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΑΠ, ξεκινώντας στις 09:00 με τις εγγραφές και την προσέλευση των συμμετεχόντων.

Επίσημοι χαιρετισμοί

Στις 09:30 θα απευθύνουν χαιρετισμό:

ο Εμμανουήλ Κουτούζης, Καθηγητής και Πρύτανης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ο Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

ο Προκόπης Θεοδωρίδης, Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ

Κεντρική Ομιλία: Ο Τουρισμός στο επίκεντρο

Στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική ομιλία της διοργάνωσης από την Άντζελα Βαρελά, Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία θα αναλύσει τις σύγχρονες τάσεις και τις στρατηγικές προοπτικές του ελληνικού τουρισμού στη νέα ψηφιακή εποχή.

Παράλληλες Συνεδρίες – Πρώτος Κύκλος (11:00–12:00)

Συνεδρία Δ1 – Επαναπροσδιορίζοντας τον Τουρισμό

Στο αμφιθέατρο, με τη στήριξη των Προγραμμάτων Σπουδών «Διοίκηση Τουρισμού» και «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Προορισμών», θα εξεταστεί πώς οι ψηφιακοί προορισμοί μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος ανθρώπινων και βιώσιμων κοινωνιών.

Συνεδρία Δ2 – Το Σύστημα DRG στη Διοίκηση Υγείας

Στην Αίθουσα 1 θα παρουσιαστούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες από την εφαρμογή του συστήματος DRG για τη διοικητική και οικονομική λειτουργία των ελληνικών νοσοκομείων.

Συνεδρία Δ3 – Νέες Δεξιότητες στη Ψηφιακή Δεκαετία

Στην Αίθουσα 2, το ενδιαφέρον στρέφεται στον ψηφιακό πολίτη και τον σύγχρονο επαγγελματία της εφοδιαστικής, με έμφαση στις δεξιότητες που απαιτεί η επιταχυνόμενη ψηφιακή μετάβαση.

Διάλειμμα – 12:00–12:30

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία για ένα σύντομο διάλειμμα δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων.

Παράλληλες Συνεδρίες – Δεύτερος Κύκλος (12:30–13:30)

Συνεδρία Δ4 – Food loss-waste και η Βιωσιμότητα στις Επιχειρήσεις

Στο αμφιθέατρο, η συζήτηση επικεντρώνεται στις πρακτικές πρόληψης και διαχείρισης της απώλειας τροφίμων και στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στο επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Συνεδρία Δ5 – Διαφθορά και Οργανωμένο Έγκλημα

Στην Αίθουσα 1 αναλύονται οι σύγχρονες απειλές που αντιμετωπίζουν οι θεσμοί, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία, μέσα από τις προσεγγίσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για την εγκληματολογία και το οικονομικό έγκλημα.

Ελαφρύ γεύμα – 13:30–14:30

Παράλληλες Συνεδρίες – Τρίτος Κύκλος (14:30–15:30)

Συνεδρία Δ6 – Μεταρρυθμίσεις και Τάσεις στη Δημόσια Διοίκηση

Στο αμφιθέατρο παρουσιάζονται οι εξελίξεις, οι μεταρρυθμίσεις και οι νέες απαιτήσεις που διαμορφώνουν το τοπίο της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα.

Συνεδρία Δ7 – Δημόσια Υγεία: Προκλήσεις της Εποχής μας

Στην Αίθουσα 1 εξετάζονται οι κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα δημόσιας υγείας, από τις ανισότητες μέχρι τις νέες υγειονομικές απειλές.

Συνεδρία Δ8 – Τεχνητή Νοημοσύνη και Επιχειρήσεις

Στην Αίθουσα 2 συζητείται ο τρόπος με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει την επιχειρηματική στρατηγική, την παραγωγικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών.

Ένας νέος θεσμός στην Πάτρα

Το 1ο Forum Κοινωνικών Επιστημών αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στον ακαδημαϊκό και κοινωνικό διάλογο, δίνοντας βήμα σε επιστήμονες, φοιτητές, επαγγελματίες και φορείς να ανταλλάξουν ιδέες και να αναζητήσουν λύσεις στα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής. Η Πάτρα και το ΕΑΠ κάνουν το πρώτο βήμα για έναν θεσμό που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τις κοινωνικές επιστήμες στη χώρα.

