Το -3 του ΟΦΗ και η διορία να πάρει πίσω τους βαθμούς

Η ανακοίνωση της Super League και το μεγάλο πρόβλημα για την ιστορική ομάδα της Κρήτης

Το -3 του ΟΦΗ και η διορία να πάρει πίσω τους βαθμούς
01 Νοέ. 2025 17:11
Pelop News

Επίσημα πλέον σήμερα (1/11/2025) η Super League ανακοίνωσε την αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ λόγω χρεών της παλαιάς ΠΑΕ ΟΦΗ προς τον ποδοσφαιριστή Θανάση Παπάζογλου. Παράλληλα έδωσε διορία πέντε εργάσιμων ημερών για την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης του αιτούντος.

Στον ΟΦΗ δεν έχουν μείνει με σταυρωμένα χέρια και έκαναν πράξη αυτό που έλεγαν από την πρώτη στιγμή. Το “θα ακολουθήσουμε κάθε νόμιμη οδό για τη δικαίωσή μας” μετατράπηκε σε προσφυγή στο CAS. Εκεί οι Κρητικοί θα κυνηγήσουν τη δικαίωσή τους και μένει πλέον να φανεί το πότε θα οριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης.

Αυτό δεν αναμένεται να αργήσει πολύ, καθώς η προσφυγή των Ομιλητών ήταν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Όσον αφορά τους τρεις βαθμούς, αυτοί θα επιστραφούν στον ΟΦΗ εάν δικαιωθεί στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο ή εάν μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (07/11), που θα έχει παρέλθει το νέο πενθήμερο εργάσιμων ημερών, πληρωθεί το ποσό στον Θανάση Παπάζογλου.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

“Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ Ο.Φ.Η. για την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης του αιτούντος Αθανασίου Παπάζογλου, από την ΠΑΕ Ο.Φ.Η. αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ιδιότητας & Μεταγραφών της ΕΠΟ (άρθρο 25 παρ. 3), αν η ΠΑΕ Ο.Φ.Η. προβεί στην εξόφληση του αιτούντος, εντός των πέντε (5) επόμενων εργάσιμων ημερών, οι εν λόγω τρεις (3) βαθμοί θα επιστραφούν”.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:19 Κουνήθηκαν στο Λασίθι, σεισμός σε εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων
18:11 Ηλεκτρικά πατίνια: Αντιπαράθεση Θεοδωρικάκου-Δούκα για την Αθήνα
18:06 Ηττα για τις Γυναίκες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες/βίντεο
18:01 Αλλαγές για τα ΕΛΤΑ: Παράταση τριών μηνών στο κλείσιμο
18:00 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στο ημίχρονο προηγείται του Απόλλωνα
17:53 Τα αγόρια της ΝΕΠ στο New Smyrni Trophy 5
17:51 ΑΑΔΕ: Ποια χρέη και γιατί σβήνονται την τελευταία ημέρα του 2025
17:31 «Γαλάζιες» φωνές κατά του κλεισίματος των ΕΛΤΑ, ΒΙΝΤΕΟ
17:21 Κλειστά τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό μετά το μακελειό
17:11 Το -3 του ΟΦΗ και η διορία να πάρει πίσω τους βαθμούς
17:01 Τοπόσημα στα γαλανόλευκα: Πατρινός φωτογράφος «ζωγράφισε» την 28η Οκτωβρίου
16:52 Η απίστευτη μεταμόρφωση του Έρικ Χάαλαντ
16:41 «Ανατινάξανε ένα σπίτι και μετά βγήκανε τα καλάσνικοφ, τα αντίποινα. Αυτή τη στιγμή στο χωριό γίνεται πόλεμος», μαρτυρία σοκ για Βορίζια
16:31 Στο Κατάκολο το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Norwegian Viva που διαθέτει 40 εστιατόρια, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ!
16:19 Γιατί (σας) φαίνεται ότι ο σκύλος σας γαυγίζει χωρίς λόγο, τι μπορεί να συμβαίνει;
16:11 O Σ. Μπαρμπαρόσος κυνηγάει χαμόγελα αντί για ρεκόρ
16:00 Η Ανταρκτική αποκαλύπτει τα μυστικά της: Επιστήμονες εντόπισαν 30 νέα είδη στα βάθη του ωκεανού ΒΙΝΤΕΟ
15:48 Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – «Νόμιζα ότι θα τραβήξει όπλο» είπε στην απολογία του
15:36 Βάσω Λασκαράκη: «Μαζευτήκαμε σπίτι με πίτσες και σουβλάκια για την πρεμιέρα του “Σόι σου”»
15:29 Μπλακ άουτ στο κέντρο της Πάτρας: Άδειασαν οι καφετέριες της Ρήγα Φεραίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ