Το -3 του ΟΦΗ και η διορία να πάρει πίσω τους βαθμούς

Επίσημα πλέον σήμερα (1/11/2025) η Super League ανακοίνωσε την αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ λόγω χρεών της παλαιάς ΠΑΕ ΟΦΗ προς τον ποδοσφαιριστή Θανάση Παπάζογλου. Παράλληλα έδωσε διορία πέντε εργάσιμων ημερών για την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης του αιτούντος.

Στον ΟΦΗ δεν έχουν μείνει με σταυρωμένα χέρια και έκαναν πράξη αυτό που έλεγαν από την πρώτη στιγμή. Το “θα ακολουθήσουμε κάθε νόμιμη οδό για τη δικαίωσή μας” μετατράπηκε σε προσφυγή στο CAS. Εκεί οι Κρητικοί θα κυνηγήσουν τη δικαίωσή τους και μένει πλέον να φανεί το πότε θα οριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης.

Αυτό δεν αναμένεται να αργήσει πολύ, καθώς η προσφυγή των Ομιλητών ήταν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Όσον αφορά τους τρεις βαθμούς, αυτοί θα επιστραφούν στον ΟΦΗ εάν δικαιωθεί στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο ή εάν μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (07/11), που θα έχει παρέλθει το νέο πενθήμερο εργάσιμων ημερών, πληρωθεί το ποσό στον Θανάση Παπάζογλου.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

“Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ Ο.Φ.Η. για την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης του αιτούντος Αθανασίου Παπάζογλου, από την ΠΑΕ Ο.Φ.Η. αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ιδιότητας & Μεταγραφών της ΕΠΟ (άρθρο 25 παρ. 3), αν η ΠΑΕ Ο.Φ.Η. προβεί στην εξόφληση του αιτούντος, εντός των πέντε (5) επόμενων εργάσιμων ημερών, οι εν λόγω τρεις (3) βαθμοί θα επιστραφούν”.

