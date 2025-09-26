Το αδιέξοδο των γονέων και η βόμβα του δημογραφικού

Το αυξανόμενο κόστος ζωής, η έλλειψη υποδομών και η εργασιακή ανασφάλεια μετατρέπουν τη γονεϊκότητα σε πολυτέλεια και τη δημιουργία οικογένειας σε διαρκή αγώνα επιβίωσης.

Το αδιέξοδο των γονέων και η βόμβα του δημογραφικού
26 Σεπ. 2025 11:00
Pelop News

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών: η ανατροφή ενός παιδιού στην Ελλάδα έχει μετατραπεί σε πολυτέλεια. Με κόστος που ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ετησίως, η γονεϊκότητα συνδέεται πια με οικονομική θυσία αντί για χαρά και προοπτική. Και κάπως έτσι, το δημογραφικό –ένα ζήτημα εθνικής επιβίωσης– εξελίσσεται σε «σιωπηλή βόμβα» κάτω από τα θεμέλια της κοινωνίας μας.

Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι η εργασιακή ανασφάλεια, η έλλειψη δημόσιων υποδομών φροντίδας, το δυσβάσταχτο κόστος στέγης, το βάρος της εκπαίδευσης. Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον εχθρικό για τους νέους που επιθυμούν να κάνουν οικογένεια. Όταν η καθημερινότητα μοιάζει με διαρκή αγώνα επιβίωσης, η απόφαση για την απόκτηση παιδιών αναβάλλεται, συρρικνώνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη φθίνον δημογραφικό ισοζύγιο.

Οι επιδοματικές πολιτικές, αν και αναγκαίες, είναι απλώς «ασπιρίνες» σε μια βαθιά πληγή. Το ζητούμενο δεν είναι μερικές εκατοντάδες ευρώ παραπάνω τον μήνα, αλλά ένα συνεκτικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στους νέους να ζουν και να σχεδιάζουν με αξιοπρέπεια. Σταθερές δουλειές με προοπτική, κοινωνικές υποδομές υψηλής ποιότητας, πρόσβαση σε προσιτή κατοικία και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν θα μετατρέπεται σε οικονομική αιμορραγία για τις οικογένειες.

Το δημογραφικό δεν μπορεί να λυθεί με αποσπασματικές εξαγγελίες. Απαιτεί σχέδιο με βάθος δεκαετιών, μακροπρόθεσμη στρατηγική και –κυρίως– διακομματική συνεννόηση. Αν συνεχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε ως ένα ακόμη στατιστικό πρόβλημα, τότε η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κοινωνία γηρασμένη και αδύναμη, ανίκανη να στηρίξει το ίδιο της το μέλλον.

Διότι στο τέλος της ημέρας, η επένδυση στη νέα γενιά δεν είναι δαπάνη – είναι η πιο κρίσιμη προϋπόθεση για να υπάρξει αύριο.
