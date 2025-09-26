Οικογενειακός προϋπολογισμός: Τι ξοδεύουν τα ελληνικά νοικοκυριά, δυσθεώρητες οι μηνιαίες δαπάνες για νοικοκυριά με δύο παιδιά

Οι μέσες μηνιαίες δαπάνες μιας οικογένειας με δύο παιδιά έως 16 ετών φτάνουν τα 2.537 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2024 που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Συνολικά, η μέση ετήσια δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών διαμορφώθηκε στα 20.694 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2023. Το ήμισυ των νοικοκυριών δαπανούν πάνω από 1.338 ευρώ το μήνα.

Τα ενοίκια απορροφούν σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού για όσους μένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία, φτάνοντας κατά μέσο όρο το 17,1%. Εντυπωσιακά υψηλό είναι το μερίδιο των δαπανών για τρόφιμα και στέγαση μεταξύ των φτωχότερων νοικοκυριών, που αντιστοιχεί στο 55,9%, ενώ τα πλουσιότερα νοικοκυριά δαπανούν το 24,7% για τις ίδιες κατηγορίες.

Αναφορικά με τις περιφέρειες, η Αττική κατέγραψε τις υψηλότερες μέσες δαπάνες, στα 24.363 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη μέση δαπάνη καταγράφηκε στη Στερεά Ελλάδα, στα 14.214 ευρώ.

Παρά τη μικρή αύξηση σε σχέση με το 2023, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών παραμένει χαμηλότερη κατά 16,6% σε σχέση με το 2008. Αντίστοιχα, η δαπάνη ανά άτομο ανήλθε στα 8.740 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,7% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Κύριες κατηγορίες δαπανών

Οι μεγαλύτερες δαπάνες των νοικοκυριών, σε τρέχουσες τιμές, αφορούν:

Είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά : 20,7%

: 20,7% Στέγαση : 14,4%

: 14,4% Μεταφορές: 13,3%

Στον τομέα της διατροφής, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη μέση μηνιαία δαπάνη εντοπίζονται στα:

Έλαια και λίπη (+12,6%)

Ψάρια (+9,3%)

Φρούτα (+4,8%)

Ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι, σοκολάτα (+4,5%)

Αναψυκτικά, χυμοί, μεταλλικά νερά (+3,6%)

Λαχανικά (+3,3%)

Κρέας (+3,0%)

Καφές, τσάι, κακάο (+2,8%)

Αντίθετα, μειώσεις παρατηρούνται σε:

Λοιπά είδη διατροφής (-11,9%)

Γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά (-1,7%)

Αλεύρι, ψωμί και δημητριακά (-0,8%)

