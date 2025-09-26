Οικογενειακός προϋπολογισμός: Τι ξοδεύουν τα ελληνικά νοικοκυριά, δυσθεώρητες οι μηνιαίες δαπάνες για νοικοκυριά με δύο παιδιά

Τα στοιχεία για την πίεση που υφίσταται ο οικογενειακός προϋπολογισμός λόγω του πληθωρισμού και των αυξήσεων τιμών σε βασικά είδη κατανάλωσης.

Οικογενειακός προϋπολογισμός: Τι ξοδεύουν τα ελληνικά νοικοκυριά, δυσθεώρητες οι μηνιαίες δαπάνες για νοικοκυριά με δύο παιδιά
26 Σεπ. 2025 9:25
Pelop News

Οι μέσες μηνιαίες δαπάνες μιας οικογένειας με δύο παιδιά έως 16 ετών φτάνουν τα 2.537 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2024 που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Συνολικά, η μέση ετήσια δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών διαμορφώθηκε στα 20.694 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2023. Το ήμισυ των νοικοκυριών δαπανούν πάνω από 1.338 ευρώ το μήνα.

Τριάντα και ακόμα στο πατρικό: Στην κορυφή η Ελλάδα στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Τα ενοίκια απορροφούν σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού για όσους μένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία, φτάνοντας κατά μέσο όρο το 17,1%. Εντυπωσιακά υψηλό είναι το μερίδιο των δαπανών για τρόφιμα και στέγαση μεταξύ των φτωχότερων νοικοκυριών, που αντιστοιχεί στο 55,9%, ενώ τα πλουσιότερα νοικοκυριά δαπανούν το 24,7% για τις ίδιες κατηγορίες.

Αναφορικά με τις περιφέρειες, η Αττική κατέγραψε τις υψηλότερες μέσες δαπάνες, στα 24.363 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη μέση δαπάνη καταγράφηκε στη Στερεά Ελλάδα, στα 14.214 ευρώ.

Παρά τη μικρή αύξηση σε σχέση με το 2023, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών παραμένει χαμηλότερη κατά 16,6% σε σχέση με το 2008. Αντίστοιχα, η δαπάνη ανά άτομο ανήλθε στα 8.740 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,7% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Κύριες κατηγορίες δαπανών

Οι μεγαλύτερες δαπάνες των νοικοκυριών, σε τρέχουσες τιμές, αφορούν:

  • Είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά: 20,7%
  • Στέγαση: 14,4%
  • Μεταφορές: 13,3%

Στον τομέα της διατροφής, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη μέση μηνιαία δαπάνη εντοπίζονται στα:

  • Έλαια και λίπη (+12,6%)
  • Ψάρια (+9,3%)
  • Φρούτα (+4,8%)
  • Ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι, σοκολάτα (+4,5%)
  • Αναψυκτικά, χυμοί, μεταλλικά νερά (+3,6%)
  • Λαχανικά (+3,3%)
  • Κρέας (+3,0%)
  • Καφές, τσάι, κακάο (+2,8%)

Αντίθετα, μειώσεις παρατηρούνται σε:

  • Λοιπά είδη διατροφής (-11,9%)
  • Γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά (-1,7%)
  • Αλεύρι, ψωμί και δημητριακά (-0,8%)
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Ένοχη η σιωπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
14:29 Ιράν και Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών
14:21 Καταδίωξη από τη Βαρυμπόμπη ως το ΣΕΦ για να συλληφθούν μοτοσικλετιστές που έκαναν κόντρες
14:11 Ολυμπιακός: Επιστροφές αλλά και τρεις απόντες από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
14:07 Δυτική Ελλάδα: Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια
13:54 Παρέμβαση Βενιζέλου για τα Τέμπη: «Η τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση»
13:50 Σε ποιες πόλεις εξετάζεται το σενάριο να ισχύουν περιορισμοί για βραχυχρόνια μίσθωση
13:41 Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο και θα έχουμε συνεργασία καζάν καζάν με τους γείτονες»
13:37 Απεργία 1η Οκτωβρίου 2025: Θα λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς και τα ταξί – Ποιοι συμμετέχουν
13:29 Αργεντινή: Βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν σε live μετάδοση μια 15χρονη και δύο 20χρονες
13:26 Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Δείτε αν είστε ένας από τους 556 τυχερούς – 50.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή
13:21 Δείτε ποιες κατηγορίες παίρνουν επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο
13:13 Πάτρα: Σύγχρονη, ασφαλής παιδική χαρά στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων
13:06 Πάτρα: Το «Talks» αλλάζει χέρια και περνά σε νέο ιδιοκτήτη!
13:03 Τόσο θα κοστίσει στον Ολυμπιακό ο Νιλικινά, τι πλήρωσε στην Παρτίζαν
13:00 Δάνειο – εφιάλτης που αγγίζει το 1 εκ. ευρώ στην Παναχαϊκή!
12:54 Η Πλαζ είναι έτοιμη να υποδεχτεί το patrathlon 2025
12:46 Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο – Αφορά και την Αχαΐα
12:43 Ρόδος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση κάνναβης
12:42 Πάτρα – Φωτιά στο Παναχαϊκό: Επιχειρούν 65 πυροσβέστες και 8 εναέρια – «Βρέχει» στάχτες στο κέντρο ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ