Το αμφιλεγόμενο μέλλον της Παναχαϊκής...

Το άρθρο του σπουδαστή αθλητικής δημοσιογράφους του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας Διονύση Πάτα αναφέρει τα εξής:

Η Παναχαϊκή φέτος όπως όλα δείχνουν διανύει την πιο δύσκολη χρονιά της σύγχρονης ιστορίας της.

Παρόλο που για τους φιλάθλους της ιστορικής ομάδας το να βλέπουν την Παναχαϊκή να αγωνίζεται στη Γ’ Εθνική μπορεί να θεωρηθεί πλέον κάτι φυσιολογικό και συνηθισμένο, καθώς τα τελευταία χρόνια η ομάδα έχει αρκετές συμμετοχές στην ημιεπαγγελματική κατηγορία.

Φέτος όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από ότι τα προηγούμενα χρόνια.

Φέτος η ομάδα από το καλοκαίρι έχει κάνει αντιληπτό στο κοινό της ότι βρίσκεται σε ένα στάδιο σωτηρίας από τον ποδοσφαιρικό εξαφανισμό. Οι προηγούμενες συμμετοχές της στη Γ’ Εθνική ήταν μεταβατικές, καθώς συνήθιζε κάθε φορά να βρίσκεται λόγω οικονομικών προβλημάτων και με νέες διοικήσεις, ελπίζοντας για ένα νέο ξεκίνημα και την επιστροφή της στη Σούπερ Λιγκ. Κάτι τέτοιο όμως φέτος δεν ισχύει.

Η φυγή των Αμερικανών επενδυτών και η αναγκαστική παραχώρηση των μετοχικών κεφαλαίων της ομάδας στον Ερασιτέχνη, δεν δίνει ούτε μια σπίθα ελπίδας και αισιοδοξίας στον λεγόμενο “λαό” της ομάδας. Μπορεί η 7η θέση (από τις 12 συνολικά) στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής να θεωρείται ντροπιαστική για τούς «Αχαιούς», καθώς είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, η αλήθεια όμως να λέγεται: Ο Ερασιτέχνης, το τεχνικό επιτελείο που διαθέτει και οι παίκτες όπου αγωνίζονται, είναι όσο το δυνατόν πιο φιλότιμοι γίνεται, δίνοντας κάθε μέρα, σε κάθε αγώνα το καλύτερο τούς εαυτό.

Η ομάδα αποτελείται κυρίως από νέα παιδιά των τοπικών ομάδων της Πάτρας και με κάποιους έμπειρους παίκτες, αλλά όχι επίπεδου για την άνοδο στις επαγγελματίες κατηγορίες. Βέβαια όλα τα άτομα όπου αποτελούν αυτό το σύνολο έχουν έναν κοινό στόχο. Αυτός ο στόχος δεν είναι άλλος από το να κρατήσουν αυτήν την ιστορική ομάδα με το μεγάλο “λαό” της ζωντανή.

Το κύριο πρόβλημα γι’ αυτήν την κακή χρονιά δεν είναι ο Ερασιτέχνης, καθώς κάνει ό,τι μπορεί, με ένα χαμηλό οικονομικό προϋπολογισμό, για να κρατήσει την ομάδα ζωντανή. Το κύριο ζήτημα έχει να κάνει με την έλλειψη ενός σοβαρού ανθρώπου, ο οποίος θα έχει την οικονομική δυνατότητα να επαναφέρει την ομάδα της Πάτρας στις επαγγελματικές κατηγορίες, κάτι που θα δώσει στον λαό της πάλι ένα όραμα και μια ελπίδα για το μέλλον.

Το μόνο που μπορεί να κάνει ο “λαός” της Πάτρας αυτήν τη χρονική στιγμή είναι να στηρίξει την τωρινή διοίκηση με την παρουσία του στο γήπεδο και να μείνει ενωμένος με την ομάδα, ώστε να βρεθεί ένα άτομο, το οποίο θα πάρει τα ηνία της και θα μπορέσει να την επαναφέρει εκεί όπου ποθεί τόσα χρόνια: Στα «σαλόνια» της Σούπερ Λιγκ.

