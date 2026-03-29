Το «αντίο» της Ήβης Αδάμου στη Μαρινέλλα μέσα από ένα σπάνιο, προσωπικό βίντεο

Έναν από τους πιο συγκινητικούς αποχαιρετισμούς για τη Μαρινέλλα μοιράστηκε η Ήβη Αδάμου, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες τους, αλλά και ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο, στο οποίο η μεγάλη ερμηνεύτρια φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, Ανατολή, και να τη νανουρίζει.

Το στιγμιότυπο, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, είχε καταγραφεί σε διάλειμμα προβών από την περίοδο της συνεργασίας των δύο γυναικών, όταν η Ήβη Αδάμου έφερνε μαζί της το βρέφος τότε παιδί της. Η ανάρτηση ξεχώρισε αμέσως για τη ζεστασιά και τη συγκίνηση που μετέφερε, φωτίζοντας μια πιο προσωπική και ανθρώπινη πλευρά της Μαρινέλλας.

Η ανάρτηση της Ήβης Αδάμου

Αποχαιρετώντας τη σπουδαία τραγουδίστρια, η Ήβη Αδάμου έγραψε πως το μεγαλείο της ψυχής της, η αγάπη και ο σεβασμός που της έδειξε θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στην καρδιά της. Στο ίδιο μήνυμα θυμήθηκε τις κοινές τους στιγμές, τη λάμψη της πάνω στη σκηνή, αλλά και τη στοργή που είχε δείξει στη μικρή Ανατολή, την οποία –όπως ανέφερε– νανούριζε γλυκά στις πρόβες.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας προστέθηκε στο μεγάλο κύμα δημόσιων αποχαιρετισμών για τη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τη συνόδευσε επί δεκαετίες.

