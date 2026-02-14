Το «αντίο» της Λένας Παπαληγούρα στον πατέρα της: Συγκίνηση, δάκρυα και ένα μήνυμα ανθρωπιάς στην κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του πρώην υπουργού Αναστάση Παπαληγούρα, με τη Λένα Παπαληγούρα να μιλά συγκινημένη για τον πατέρα της και να στέλνει μήνυμα για τη σημασία της ανακουφιστικής φροντίδας.

14 Φεβ. 2026 14:28
Pelop News

Με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και εμφανώς καταβεβλημένη, η Λένα Παπαληγούρα αποχαιρέτησε τον πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το μεσημέρι του Σαββάτου (14.02.2026). Η ηθοποιός μίλησε στον επικήδειο λόγο της για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε την ασθένειά του, αλλά και για τη σημασία της ανακουφιστικής φροντίδας όταν η θεραπεία δεν είναι πλέον εφικτή.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε παρουσία συγγενών, πολιτικών προσώπων, φίλων και πλήθους κόσμου που θέλησε να αποχαιρετήσει τον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Η κόρη του, ντυμένη στα μαύρα και φορώντας γυαλιά ηλίου, μίλησε με λόγια βαθιά προσωπικά, εκφράζοντας τη δυσκολία να αποδεχθεί την απώλεια.

Στον λόγο της αποκάλυψε πως ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή κρατώντας το χέρι της συντρόφου του, Βαρβάρας, επισημαίνοντας ότι οι τελευταίες ημέρες του ανέδειξαν τη σημασία της φροντίδας στο σπίτι, με αγάπη και υποστήριξη από τους οικείους του.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία αυτή την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν οργανωμένες δομές ανακουφιστικής φροντίδας, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να παραμένουν στο οικείο περιβάλλον τους με αξιοπρέπεια και χωρίς πόνο. Υπογράμμισε ότι η στήριξη τέτοιων προγραμμάτων θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για το κράτος, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές χώρες.

Κλείνοντας τον επικήδειο λόγο της, τόνισε ότι το επίπεδο μιας κοινωνίας φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο φροντίζει όσους βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους, κάνοντας λόγο για ανάγκη περισσότερης ανθρωπιάς, σεβασμού και ουσιαστικής στήριξης.

