Το απόλυτο οι γυναίκες της Παναχαϊκης και του Ερυθρού Αστέρα

Το 4Χ4 έκαναν οι γυναικείες ομάδας βόλεϊ του Παναχαϊκής και του Ερυθρού Αστέρα στην 4η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής της ΕΣΠΕΠ, καθώς νίκησαν ΕΑΠ και Σπαρτατικό αντίστοιχα και αμφότερες παραμένουν στην 1η θέση.

Μάλιστα, η κοκκινόμαυρη ομάδα είναι η μοναδική που δεν έχει χάσει ούτε σετ και δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση, όπως και ο Ερυθρός Αστέρας.

Από εκεί και πέρα, ξεχώρισε η εκτός έδρας νίκη της Ολυμπιάδας επί του Αίολου Αγυιάς και των Αστεριών Αχαΐας επί του Παμβοχαικού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παμβοχαϊκός-Αστέρια Αχαΐας 1-3

Απόλλων-Διων Κυπαρισσίας 3-0

ΕΑΠ-Παναχαϊκή 0-3

Στρατηλάτης-Περσέας 1-3

Αίολος-Ολυμπιάδα 1-3

Σπαρτιατικός-Ερυθρός Αστέρας 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. ΣΕΤ Β.

Παναχαϊκή 4 12-0 12

Ερυθρός Αστέρας 4 12-3 12

Περσέας 12-3 11

Αστέρια Αχαΐας 4 12-3 11

———————————–—–

Παμβοχαϊκός 4 9-8 8

Αίολος Αγυιάς 4 9-9 6

Ολυμπιάδα 4 8-7 6

Απόλλων Π. 4 7-9 5

ΕΑΠ 4 2-12 1

Διων Κυπαρισσίας 4 1-12 0

Στρατηλάτης 4 2-12 0

Σπαρτιατικός 4 0-12 0

EΠOMENH

6η αγωνιστική

Περσέας-ΕΑΠ

Παναχαϊκή-Παμβοχαικός

Δίων-Στρατηλάτης

Ολυμπιάδα-Σπαρτιατικός

Αστέρια Αχαΐας-Αίολος Αγυιάς

Ερυθρός Αστέρας-Απόλλων

