Το απόλυτο οι γυναίκες της Παναχαϊκης και του Ερυθρού Αστέρα
Το 4Χ4 έκαναν οι γυναικείες ομάδας βόλεϊ του Παναχαϊκής και του Ερυθρού Αστέρα στην 4η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής της ΕΣΠΕΠ, καθώς νίκησαν ΕΑΠ και Σπαρτατικό αντίστοιχα και αμφότερες παραμένουν στην 1η θέση.
Μάλιστα, η κοκκινόμαυρη ομάδα είναι η μοναδική που δεν έχει χάσει ούτε σετ και δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση, όπως και ο Ερυθρός Αστέρας.
Από εκεί και πέρα, ξεχώρισε η εκτός έδρας νίκη της Ολυμπιάδας επί του Αίολου Αγυιάς και των Αστεριών Αχαΐας επί του Παμβοχαικού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παμβοχαϊκός-Αστέρια Αχαΐας 1-3
Απόλλων-Διων Κυπαρισσίας 3-0
ΕΑΠ-Παναχαϊκή 0-3
Στρατηλάτης-Περσέας 1-3
Αίολος-Ολυμπιάδα 1-3
Σπαρτιατικός-Ερυθρός Αστέρας 0-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. ΣΕΤ Β.
Παναχαϊκή 4 12-0 12
Ερυθρός Αστέρας 4 12-3 12
Περσέας 12-3 11
Αστέρια Αχαΐας 4 12-3 11
———————————–—–
Παμβοχαϊκός 4 9-8 8
Αίολος Αγυιάς 4 9-9 6
Ολυμπιάδα 4 8-7 6
Απόλλων Π. 4 7-9 5
ΕΑΠ 4 2-12 1
Διων Κυπαρισσίας 4 1-12 0
Στρατηλάτης 4 2-12 0
Σπαρτιατικός 4 0-12 0
EΠOMENH
6η αγωνιστική
Περσέας-ΕΑΠ
Παναχαϊκή-Παμβοχαικός
Δίων-Στρατηλάτης
Ολυμπιάδα-Σπαρτιατικός
Αστέρια Αχαΐας-Αίολος Αγυιάς
Ερυθρός Αστέρας-Απόλλων
