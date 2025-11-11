Το απόλυτο οι γυναίκες της Παναχαϊκης και του Ερυθρού Αστέρα

Το απόλυτο οι γυναίκες της Παναχαϊκης και του Ερυθρού Αστέρα
11 Νοέ. 2025 11:09
Pelop News

Το 4Χ4 έκαναν οι γυναικείες ομάδας βόλεϊ του Παναχαϊκής και του Ερυθρού Αστέρα στην 4η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής της ΕΣΠΕΠ, καθώς νίκησαν ΕΑΠ και Σπαρτατικό αντίστοιχα και αμφότερες παραμένουν στην 1η θέση.
Μάλιστα, η κοκκινόμαυρη ομάδα είναι η μοναδική που δεν έχει χάσει ούτε σετ και δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση, όπως και ο Ερυθρός Αστέρας.
Από εκεί και πέρα, ξεχώρισε η εκτός έδρας νίκη της Ολυμπιάδας επί του Αίολου Αγυιάς και των Αστεριών Αχαΐας επί του Παμβοχαικού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παμβοχαϊκός-Αστέρια Αχαΐας 1-3
Απόλλων-Διων Κυπαρισσίας 3-0
ΕΑΠ-Παναχαϊκή 0-3
Στρατηλάτης-Περσέας 1-3
Αίολος-Ολυμπιάδα 1-3
Σπαρτιατικός-Ερυθρός Αστέρας 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. ΣΕΤ Β.
Παναχαϊκή 4 12-0 12
Ερυθρός Αστέρας 4 12-3 12
Περσέας 12-3 11
Αστέρια Αχαΐας 4 12-3 11
———————————–—–
Παμβοχαϊκός 4 9-8 8
Αίολος Αγυιάς 4 9-9 6
Ολυμπιάδα 4 8-7 6
Απόλλων Π. 4 7-9 5
ΕΑΠ 4 2-12 1
Διων Κυπαρισσίας 4 1-12 0
Στρατηλάτης 4 2-12 0
Σπαρτιατικός 4 0-12 0

EΠOMENH
6η αγωνιστική
Περσέας-ΕΑΠ
Παναχαϊκή-Παμβοχαικός
Δίων-Στρατηλάτης
Ολυμπιάδα-Σπαρτιατικός
Αστέρια Αχαΐας-Αίολος Αγυιάς
Ερυθρός Αστέρας-Απόλλων
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 Παπασταύρου: «Η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στο Δημόσιο – Έρχονται νέες προσλήψεις και σχέδιο επέκτασης»
14:50 Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά
14:47 Στον εισαγγελέα η δικογραφία για πλαστογραφημένες υπογραφές στην ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»
14:39 Ανδρουλάκης από το αγροτικό συλλαλητήριο: «Η κυβέρνηση έφερε τους αγρότες στα όριά τους – Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει»
14:36 Κικίλιας από Κάιρο: Εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας–Αιγύπτου σε ναυτιλία και ενέργεια
14:30 ΗΠΑ προς Τουρκία: «Τερματίστε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου» – Στο επίκεντρο η ενεργειακή στρατηγική Ελλάδας–ΗΠΑ
14:22 Κουτσούμπας: «Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση και η ΕΕ τους έχουν αφήσει χωρίς εισόδημα»
14:08 Καβγάς εν μέσω βροχής στη Λένορμαν: Οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε ταξιτζή στη μέση του δρόμου ΒΙΝΤΕΟ
14:05 Νέα εποχή για το Green Pharmacy Lab – Εγκαίνια του νέου χώρου στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών 80
14:05 Αγρίνιο: Πιάστηκε άνδρας με περίπου 280 γραμμάρια κάνναβης και 30 γραμμάρια κοκαΐνης
14:01 Μητσοτάκης από Κομοτηνή: «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο – Επενδύσεις που αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική μας θέση»
14:00 Πάτρα: «Εβρεξε» σοβάδες σε Κορίνθου και Παναχαϊκού – Σύμπ-πτωση ή… προειδοποίηση;
13:54 Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – Πελετίδη με επίθεση από τη Ζαχαράκη: «Θέλει το πρόγραμμα ο Δήμαρχος;»
13:53 «Σώστε την κτηνοτροφία»: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας – Νέες αποφάσεις στις 23 Νοεμβρίου
13:50 Στην εκδήλωση του Ομίλου Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου ο Ανδρέας Κατσανιώτης
13:43 Νίκος Καραχάλιος: «Το “κύμα” ήταν έτοιμο – Υπήρχε σχέδιο για ανακοίνωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στα Χανιά στις 24 Ιουλίου»
13:37 Δυτική Αχαΐα: Εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση 69.998 ευρώ για τους πυρόπληκτους του Αυγούστου
13:23 Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων
13:19 Ο Δήμος Πατρέων στην πρώτη γραμμή για την εθελοντική αιμοδοσία
13:13 Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στη Βοιωτία: 30χρονος οικοδόμος από τη Χαλκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ