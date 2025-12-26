Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Φτώχεια είναι Νοοτροπία

Ισως ακούγεται κυνικός έως και προκλητικός ο τίτλος, αλλά θα πρέπει να προσεγγίσουμε και κάπως διαφορετικά το πανανθρώπινο και διηνεκές ζήτημα της φτώχειας. Κατ΄ αρχήν άλλο πλούσιος και άλλο έχω χρήματα. Και για τον πλούτο ισχύει το προηγούμενο. Τα χρήματα είναι στην ουσία ο βαθμός διαδραστικότητας με την κοινωνία. Από την άλλη ένας πλούσιος ίσως να μη διαθέτει καθόλου χρήματα.

Αλλά ας δούμε κάπως διαφορετικά το θέμα.

Η φτώχεια έχει δύο ιδιότητες:

Η πρώτη αφορά την αντιμετώπιση του φτωχού στην κατάστασή του. Αισθάνεται πως τα γεγονότα συμβαίνουν έξω από αυτόν και πως δεν μπορεί να τα ελέγξει. Οχι πως δεν ισχύει σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο οδηγεί σε μία μορφή μοιρολατρίας. Και αυτό δημιουργεί νοοτροπία. Οχι θύμα, αλλά δημιουργός.

Η άλλη αφορά την ανισοκατανομή του πλούτου. Ο φτωχός θεωρεί πως αυτή ευθύνεται για τη φτώχεια του. Εάν όμως σε ένα θεωρητικό σενάριο όντως διαμοιραστεί ο πλούτος μίας κοινωνίας ισότιμα σε όλα τα μέλη της, δεν θα περάσει μεγάλο διάστημα και θα επανέλθει αυτή η ανισοκατανομή. Αυτή η ιδιότητα της φτώχειας οδηγεί σε οργή, φθόνο και προσπάθεια ανατροπής της καθεστηκυίας τάξης. Πολλοί το επιδιώκουν, αλλά και πάλι ωφελούνται πολύ λίγοι, ενώ οι υπόλοιποι με τον τρόπο τους ουσιαστικά τους εξυπηρετούν. Ανισότητα όχι μόνο ως άδικο, αλλά ως διαπραγματεύσιμη δομή.

Αυτές οι ιδιότητες αποπροσανατολίζουν και απομακρύνουν τη σκέψη από την πραγματική αιτία της φτώχειας, η οποία είναι η μη πρόσβαση στην παραγωγική διαδικασία. Ο φτωχός αυτό στερείται. Σκεφτείτε πως τα χρήματα από ανταλλακτικό μέσον έχουν μετατραπεί σε μέσα παραγωγής (εξελεγχόμενα μάλιστα) και στερούν τη δυνατότητα εάν λείπουν από έναν άνθρωπο να παράγει.

Αυτά είναι τα άσχημα νέα.

Ωστόσο, η φύση έχει προσφέρει σε κάθε άνθρωπο και δύο δώρα, τα οποία είναι τόσο ισχυρά, αλλά και τόσο υποτιμημένα:

Το πρώτο είναι η απόλυτη ισότητα στη διάρκεια του χρόνου. Η ημέρα και η νύχτα έχουν ακριβώς και για όλους 24 ώρες.

Το δεύτερο είναι το μυαλό και η σκέψη. Και ο πλούτος σε κάθε του μορφή έχει ξεκινήσει να δημιουργείται από μία ιδέα, μία σκέψη. Προσέξτε όμως όχι κατ΄ ανάγκην ηθική ή ειρηνική. Σίγουρα όμως αποτελεσματική και ανεξάρτητα με τι ενδεχομένως προκάλεσε σε άλλους ανθρώπους. Ας εστιάσουμε όμως στην καλή πλευρά.

Η νοοτροπία αυτή δεν είναι μόνο οικονομική· είναι υπαρξιακή και μετατρέπει την οικονομική φτώχεια σε μία βαθύτερη πνευματική φτώχεια.

Μπορεί να… πλουτίσει κάποιος αλλάζοντας νοοτροπία; Οχι κατ΄ ανάγκην. Αλλά δοκίμασε να αλλάξεις τις εσωτερικές ρυθμίσεις. Το «κάτι» είναι περισσότερο από το τίποτα.

