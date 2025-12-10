Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η ομορφιά (και διαφορετικότητα) μίας κατάρρευσης

Ενα από τα πλέον περίεργα χαρακτηριστικά, τα οποία έχω εντοπίσει στην ελληνική νοοτροπία, είναι η στάση της απέναντι σε μία… κατάρρευση. Οταν βεβαίως αναφέρομαι σε «κατάρρευση», δεν εννοώ μόνο ενός κτίσματος. Εχω στο μυαλό μου και την κατάσταση ενός ανθρώπου, μιας οικογένειας, ενός λαού ή έθνους (ή και κράτους). Συνεπώς αυτή μπορεί να αναφέρεται στην κοινωνία, την οικονομία, το γενικό αίσθημα ή ηθικό, οτιδήποτε.

Η γενική άποψη η οποία συνοδεύει την κατάρρευση είναι η άποψη του τέλους· και κάπου εδώ, εάν το έχω εντοπίσει σωστά, κρύβεται μία φοβερή αδυναμία. Ισως και να είναι σωστό, αλλά όχι πάντα. Και γράφω όχι πάντα, διότι υπάρχουν προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο δόμησης. Μη σας τρομάζει η χρήση τεχνικών όρων. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις.

Εάν πρόκειται για κατάρρευση κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα (beton), η εικόνα είναι τραγική. Στην περίπτωση όμως ενός πέτρινου, είναι γλυκιά έως και νοσταλγική. Και συνάμα αισιόδοξη.

Εχετε δει υποθέτω γκρεμισμένα χαλάσματα κτιρίων από μπετόν. Μία σκέτη καταστροφή. Καμία συνέπεια καμία λογική. Ενώ στο πέτρινο υπάρχει χάρη.

Αυτό οφείλεται σε ένα και μόνο γεγονός. Στο δεδομένο πως το πέτρινο χτίζεται κομμάτι-κομμάτι, πέτρα-πέτρα και μάλιστα πελεκητή ενώ στο κτίσμα από μπετόν το υλικό χύνεται μέσα στο καλούπι. Το κτίριο από μπετόν ίσως καταρρέει πιο δύσκολα. Αλλά η κατάρρευση του είναι ολική. Διαλύεται.

Το πέτρινο ωστόσο καταρρέει μερικώς. Διότι η μία πέτρα σχετίζεται με την διπλανή της και με την υποστήριξη των σενάζ αυτο-συγκρατείται.

Ακριβώς εδώ είναι κρυμμένη η ουσία. Οι μονολιθικές και άκαμπτες απόψεις (ιδέες), όταν έλθει η στιγμή να δοκιμασθούν, εάν δεν αντέξουν, διαλύονται ολοσχερώς και με καταστροφικό τρόπο. Ενώ οι δομημένες (πελεκημένες) απόψεις διαλύονται κομμάτι-κομμάτι. Στην πρώτη περίπτωση απομένουν μόνο άχρηστα μπάζα ενώ στις δεύτερες το ίδιο υλικό (η πέτρα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι.

Η μία κατάρρευση οδηγεί σε ανακατασκευή. Η άλλη σε επαναπροσδιορισμό υφισταμένου (χωρίς να αποκλείεται φυσικά κάτι εντελώς νέο). Αλλά είναι δική σου επιλογή, όχι εξαναγκαστική.

Δεν θα επεκταθώ σε συλλογισμούς του τύπου «φτιάξτο τόσο γερό, ώστε να μην καταρρεύσει ποτέ», διότι αυτό αντίκειται στην φύση. Η κατάρρευση πάντα μα πάντα ορίζει μία καινούργια αρχή.

Κι όπως κάποτε άκουσα μια ιστορία, μίας γιαγιάς, η οποία ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο, σχετικά με μία ναζιστική θηριωδία :

«ιαγιά τι κάνατε όταν οι Γερμανοί έκαψαν και κατέστρεψαν το χωριό;», κι αυτή εντελώς φυσικά απάντησε: «Τι να κάνουμε παιδάκι μου, πήγαμε παραπέρα και χτίσαμε καινούργιο!».

* Ο Τεύκρος Επ. Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός – κινηματογραφικός παραγωγός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



