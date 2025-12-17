Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ο Βραχίων και η Γενειάδα

Στις απαρχές περίπου της κρίσης απευθύνθηκε στο γραφείο μου η ιδιοκτήτρια ενός οικοπέδου εμβαδού ενός στρέμματος σε κεντρικότατο σημείο της Γλυφάδας προκειμένου να εξετάσουμε τρόπους αξιοποίησής του. Κατανοείτε την τεράστια αξία του συγκεκριμένου οικοπέδου.

Μου διηγήθηκε λοιπόν πως κάποια στιγμή την ενημέρωσαν πως κάποιος τοποθέτησε μία ταμπέλα προς πώληση με το τηλέφωνό του. Οταν λοιπόν τον κάλεσε να του ζητήσει εξηγήσεις, αυτός της απάντησε «εντάξει, θα πάρουμε από μισά!».

Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Γείτονος για το Αιγαίο είναι ακριβώς στο ίδιο πνεύμα. Μόνο πως σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε με έναν απατεώνα αλλά με μία μεγάλη χώρα με σημαντική στρατιωτική ισχύ.

Οι δηλώσεις εν τω μεταξύ εμπεριέχουν και συγκεκαλυμμένη απειλή, διότι αναφέρει πως το Αιγαίο πρέπει να είναι μία θάλασσα ειρήνης και προόδου. Τι τον εμποδίζει το σημερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ώστε να είναι θάλασσα ειρήνης, όπως το θέτει;

Η αλήθεια είναι πως αναλόγως της δυνάμεώς σου, όπως έστω ισχύει ή την αντιλαμβάνεσαι συμπεριφέρεσαι στις διεθνείς σχέσεις. Η Ελλάδα στην οποία η κοινωνία δεν επιθυμεί καμία πολεμική σύγκρουση ούτε την επιδιώκει κινείται μέσω των ψηφισμάτων του εντελώς ανυπόληπτου ΟΗΕ ή βάσει διεθνών συνθηκών. Η Γείτων, όπως και άλλες μεγάλες δυνάμεις κινούνται με βάση την ισχύ τους.

«Ξεχνά» η Γείτων πως ό,τι έχασε και ό,τι κέρδισε προέκυψαν με αίμα και ήττες (ένθεν κι ένθεν). Πού καταλήγουμε και τι πρέπει να έχουμε κατά νου;

Οταν κατελήφθη η Κύπρος από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1571 (την κατείχαν οι Ενετοί έως τότε), προκλήθηκε διεθνώς πολύ μεγάλη αντίδραση από τον Χριστιανικό κόσμο.

Αποτέλεσμα αυτής της κινητοποίησης ήταν η Ναυμαχία της Ναυπάκτου στις 7 Οκτωβρίου 1571. Εκεί ο τουρκικός στόλος υπέστη πανωλεθρία από τον συνδυασμένο στόλο κυρίως των Βενετών, Ισπανών και Πάπα. Από τα 300 περίπου πλοία τους οι Τούρκοι έχασαν τα… 230! Σύμφωνοι! Ποτέ δεν τα πήγαιναν καλά με τη θάλασσα!

Οι Τούρκοι, αν και εθλίβησαν καίρια, υποκρίθηκαν απάθεια και αδιαφορία. Ο δε Μέγας Βεζύρης Μεχμέτ Σοκόλης είπε με χαρακτηριστική υπεροψία στον Βενετό πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη: «Εμείς με την άλωση της Κύπρου σάς κόψαμε τον βραχίονα, εσείς με τον αφανισμό του στόλου μας μάς αποκόψατε την γενειάδα. Αυτή όμως θα ξαναγίνει, όχι όμως και ο βραχίων»!

Είχε απόλυτο δίκιο. Σε δύο μόλις χρόνια (1573) η Τουρκία ναυπήγησε νέο μέγα στόλο 250 πλοίων και ανάγκασε την Βενετία να αναγνωρίσει την Κύπρο, ως Τουρκική και να της καταβάλει και 300,000 δουκάτα πολεμική αποζημίωση!

Προσοχή λοιπόν!

* O Τεύκρος Επ. Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός – κινηματογραφικός παραγωγός

