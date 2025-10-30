Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Στο Κελί με έναν Πρόεδρο!

* Ο Τεύκρος Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός – κινηματογραφικός παραγωγός.

30 Οκτ. 2025 18:08
Pelop News

Και ξαφνικά, κάτι με άρπαξε από το γραφείο μου και βρέθηκα στο κελί (όχι 33, όπως λέει και το λαϊκό άσμα) παρέα με έναν πρώην Πρόεδρο. Και όχι ό,τι κι ό,τι Πρόεδρο, π.χ. μιας επαρχιακής ποδοσφαιρικής ομάδας αλλά ενός εκ των ισχυροτέρων κρατών του κόσμου.

Γιατί βρε Νικόλα; Πώς τα κατάφερες έτσι;

Βέβαια δεν είναι η πρώτη καταδίκη του, μία το 2012 για την υπόθεση «Bygmalion», άλλη μία το 2021 για την υπόθεση «Bismuth», η οποία του κόστισε έναν χρόνο με βραχιολάκι και η τρίτη και φαρμακερή στη φυλακή La Santé στο Παρίσι.

Οι δικαστικές αποφάσεις δεν σχολιάζονται ούτε επιτρέπεται να κρίνονται (εκ του νόμου αυτό) και φυσικά δεν προτίθεμαι να το κάνω, πόσω μάλλον για υπόθεση η οποία αφορά πολίτη κράτους στο οποίο δεν ανήκω.

Αλλά το δεδομένο είναι ένα: οι αρχές της πατρίδας του Ναπολέοντα έκριναν πως πρέπει να φυλακιστεί ο πρώην Πρόεδρος. Ανέφερα τοn Ναπολέοντα… και δεν είναι τυχαίο. Οταν επισκέφτηκα πρώτη φορά το Παρίσι, έμεινα έκπληκτος όταν στο Μέγαρο των Απομάχων (Les Invalides) αντίκρισα τον τάφο του Ναπολέοντα, ό,τι μεγαλοπρεπέστερο… Δεν το περίμενα! Και για να είμαι ειλικρινής, ποτέ μου δεν είχα την καλύτερη γνώμη για τον συγκεκριμένο. Αλλά οι συμπολίτες του μάλλον έχουν διαφορετική άποψη…

Τέλος πάντων… ρώτησα τον Νικόλα πώς το βλέπει το ζήτημα. Αν και εγώ είμαι ένας πληβείος, στο κελί δεν είχε διαφορά η θέση μας. Ο Νικόλας μου απάντησε πως δεν έκανε και κάτι περίεργο ή ασυνήθιστο. Ελαβε κάτι… ψιλά να προωθήσει τις θέσεις ενός άλλου βορειοαφρικανικού κράτους. Πού το παράξενο λοιπόν; Και άλλοι κάνουν το ίδιο με εταιρείες. Ναι, ρε παιδάκι μου, του είπα, αλλά δεν πρόσεξες πως το συγκεκριμένο δεν έχει και την καλύτερη φήμη στην «αγορά»; Και εσύ δεν είχες καμιά δουλειά να ασχοληθείς με αυτό το θέμα, τα συμφέροντα της πατρίδας σου έπρεπε να προωθήσεις όχι να… μισθώνεσαι από άλλα κράτη. Μου αντίτεινε πως χωρίς αυτά τα ψιλά ίσως να μην εκλεγόταν και τότε πώς θα προωθούσε τα της πατρίδας του;

Και εκεί αντεπιτέθηκε λέγοντάς μου πως και οι πρόγονοί μου τα έπαιρναν από τους Πέρσες για να καταλάβουν την εξουσία των πόλεων τους και μου ανέφερε τον Ιππία τον Αθηναίο και τον Δημάρατο της Σπάρτης! Αμάν σκέφτηκα, γνωρίζει ιστορία ο Πρόεδρος και με κόλλησε στον τοίχο.

Μάλλον όταν… θα ταφεί… δίπλα στο Ναπολέοντα…

Kαι μετά, επέστρεψα στην Ελλάδα, όπου αυτά είναι ανήκουστα πράγματα… ουφ!

