Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Τα Διαπιστευτήρια

Οπως ίσως δεν γνωρίζετε, είμαι κάτοχος μίας μαύρης ζώνης στο Καράτε και μίας άλλης στο Τάε Κβον Ντο. Ξεκίνησα από το πρώτο, μετά ασκήθηκα στο δεύτερο και επέστρεψα και πάλι στο πρώτο. Στη σχολή του ΤΚΝ, το οποίο είναι και Ολυμπιακό άθλημα είχε και πολλά νεαρά κορίτσια. Θα ήμουν τότε 30-35 ετών, δεν θυμάμαι ακριβώς και ένιωθα κάπως άβολα. Ειδικά στις ασκήσεις μάχης. Τούτο, διότι σκεφτόμουν πως με τη σαφώς μεγαλύτερη μυϊκή μου μάζα και σωματική δύναμη θα έπρεπε να προσέχω στα χτυπήματα, όταν μάλιστα απέναντί μου ήταν ένα ας πούμε δεκαπεντάχρονο κορίτσι.

Κακή ιδέα!

Κακή ιδέα, διότι η έφηβη δεν σκεφτόταν με τον ίδιο τρόπο. Αντιθέτως ακριβώς εξ αυτού και εφόσον είχε να αντιμετωπίσει έναν σωματικά ισχυρότερό της απέδιδε πολύ καλύτερα, έβαζε μεγάλη δύναμη και σας διαβεβαιώ πως τα χειρότερα χτυπήματα τα εισέπραξα από αυτά τα μικρά κορίτσια. Και μπορώ να πω πως δεν άλλαξα τακτική, διότι δεν ένιωθα πως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω όλη μου τη δύναμη σα να είχα απέναντί μου έναν εικοσιπεντάχρονο άνδρα αθλητή. Απλώς προσπαθούσα να αποφύγω παρά να ανταποδίδω τα χτυπήματα. Είχε λοιπόν και αυτό τη χρησιμότητά του.

Γιατί τα γράφω όλα αυτά;

Διότι με την άφιξη και τα διαπιστευτήρια της ομολογουμένως εντυπωσιακής νέας πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην πατρίδα μας γράφονται και σχολιάζονται πολλά εκτός από το βασικότερο: πως πρόκειται για την εκπρόσωπο της υπερδύναμης στη χώρα μας, η οποία θα ασκήσει τα καθήκοντά της προστατεύοντας και προωθώντας τα συμφέροντα της δικής της πατρίδας, ως οφείλει, και να είστε απολύτως βέβαιοι πως θα το πράξει.

Προφανώς θα θελήσει να ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία με τον τρόπο της, να γνωρίσει ιθύνοντες, παράγοντες και να αποκτήσει εκ των έσω μία σφαιρική εικόνα του τι εστί Νέα Ελλάδα. Σκεφτείτε εάν σας ανέθετε η ελληνική Πολιτεία τη θέση του/της πρέσβεως στην Αργεντινή. Πιθανόν να θέλατε να μάθετε τάνγκο και να επισκεπτόσαστε μία ανάλογη σχολή. Ή στην Ινδία… γιόγκα!

Το ίδιο σκέφτεται και η πρέσβειρα. Ενδεχομένως εάν είχε διοριστεί στην Αυστρία να παρακολουθούσε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης. Αλλά στην Ελλάδα γιατί δεν προβληματιστήκατε που επέλεξε να γνωρίσει τη Νέα Ελλάδα μέσω των… μπουζουκιών;

Καλό και χρήσιμο λοιπόν είναι να μη σχολιάζουμε τα φορέματά της ή την εμφάνισή της (μην την πάθουμε όπως εγώ με τα κορίτσια) αλλά να σκεφτόμαστε πως εκπροσωπεί την ισχυρότατη πατρίδα της και να προβληματιστούμε γιατί το σήμα κατατεθέν της πρώτης γνωριμίας με την ελληνική κοινωνία να είναι τα μπουζούκια…

* Ο Τεύκρος Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός – κινηματογραφικός παραγωγός.

