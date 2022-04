Το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα

Το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

COSMOTE SPORT 6 HD, 14.00: ATP 250 2022 (τένις, BMW Open by American Express).

ΕΡΤ Sports 3, 15.30: ΑΕ Καραϊσκάκης-Λεβαδειακός (ποδόσφαιρο, Super League 2).

ΕΡΤ Sports 2, 15.30: ΠΑΟΚ Β’-Λάρισα (ποδόσφαιρο, Super League 2).

COSMOTE SPORT 6 HD, 16.00: ATP 250 2022(τένις, BMW Open by American Express).

ΕΡΤ Sports 1, 17.00: ΠΑΟΚ-Προμηθέας (μπάσκετ, Basket League).

COSMOTE SPORT 6 HD, 18.00: ATP 250 2022 (τένις, BMW Open by American Express).

COSMOTE SPORT 3 HD, 18.00:Λαμία-Παναθηναϊκός (ποδόσφαιρο, Κύπελλο Ελλάδας).

COSMOTE SPORT 5 HD, 19.00: Φιορεντίνα-Ουντινέζε (ποδόσφαιρο,

Serie A).

COSMOTE SPORT 7 HD, 19.00: Σαλερνιτάνα-Βενέτσια (ποδόσφαιρο,

Serie A).

COSMOTE SPORT 2 HD, 20.00: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (ποδόσφαιρο, Κύπελλο Ελλάδας).

Novasports 5HD, 21.00: Τσεντέβιτα-Μπούρσασπορ (μπάσκετ, Eurocup).

COSMOTE SPORT 9 HD, 21.15: Αταλάντα-Τορίνο (ποδόσφαιρο, Serie A).

COSMOTE SPORT 8 HD, 21.15: Μπολόνια-Ιντερ (ποδόσφαιρο, Serie A).

Novasports 6HD, 21.30: Βαλένθια-Μετροπολιτάν (μπάσκετ, Εurocup).

Novasports 4HD 21.30: Μπάγερν Μονάχου-Μπαρτσελόνα (μπάσκετ, EuroLeague).

MEGA, 22.00: Λίβερπουλ-Βιγιαρεάλ (ποδόσφαιρο, Champions League).

Novasports Prime, 22.00: Μονακό-Ολυμπιακός (μπάσκετ, EuroLeague).

COSMOTE SPORT 1 HD, 22.00: Λίβερπουλ-Βιγιαρεάλ (ποδόσφαιρο,

UEFA Champions League).

COSMOTE SPORT 9 HD, 01.15: Μελγκάρ-Ρασίνγκ Κλουμπ (ποδόσφαιρο,

Copa Sudamericana).

COSMOTE SPORT 8 HD, 03.00: Κόλο Κόλο-Ρίβερ Πλέιτ (ποδόσφαιρο,

Copa Libertadores).