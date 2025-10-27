Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ανοίγει σεζόν με ενέργεια, εκπλήξεις και προπώληση “believers” για τις ετήσιες κάρτες

Η περυσινή χειμερινή περίοδος στα Καλάβρυτα χαρακτηρίστηκε από 87 ημέρες συνεχούς λειτουργίας, χιλιάδες επισκέπτες και ένα σκηνικό που έμοιαζε περισσότερο με χιονισμένο φεστιβάλ παρά με κλασικό θέρετρο σκι. Με freestyle events, αγώνες, νυχτερινές πίστες και après-ski πάρτι, το βουνό απέκτησε δική του ταυτότητα. Και φέτος, η ομάδα του Χιονοδρομικού υπόσχεται να ανεβάσει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, με περισσότερες δράσεις και νέες εμπειρίες για κάθε φίλο του βουνού.

Από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου, οι λάτρεις του χιονιού μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους για τη νέα σεζόν μέσα από τη “Believers” προπώληση ετήσιων καρτών, στις προνομιακές τιμές των 300€ για ατομική κάρτα και 650€ για οικογενειακή.

Μετά τις 10 Νοεμβρίου, οι τιμές διαμορφώνονται στα 400€ (ατομική) και 850€ (οικογενειακή).

Η ετήσια κάρτα εξασφαλίζει:

Απεριόριστες ημέρες σκι καθ’ όλη τη σεζόν.

Συμμετοχή σε αποκλειστικά events και βραδινές δράσεις.

Εκπτώσεις σε υπηρεσίες του Χιονοδρομικού και συνεργαζόμενα καταστήματα.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων υπόσχεται μια χρονιά γεμάτη εκπλήξεις και ανανεωμένο πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει περισσότερα events, περισσότερες après-ski στιγμές και μια μεγάλη ανακοίνωση που – όπως τονίζουν οι διοργανωτές – «θα αλλάξει τα δεδομένα στο βουνό».

«Το χιόνι πλησιάζει, τα φώτα στις πίστες ετοιμάζονται να ανάψουν και το βουνό σε περιμένει», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κάλεσμα του Κέντρου, που καλεί όλους τους φίλους του σκι να «μπουν στη μεγάλη παρέα των Καλαβρύτων» για μια ακόμη σεζόν που, όπως λένε, «γράφει ήδη ιστορία».

Η ενεργοποίηση των ετήσιων καρτών θα γίνεται με την έναρξη λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου. Οι κάτοχοι περσινής RFID κάρτας μπορούν να ανανεώσουν τη συνδρομή τους ηλεκτρονικά, ενώ οι νέοι χρήστες θα παραλαμβάνουν την κάρτα τους από το γραφείο πληροφοριών κατά την πρώτη επίσκεψή τους.

